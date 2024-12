OMODA kondigt C7 aan

De OMODA C7 meet 4,62 meter ten opzichte van de 4,40 meter van de OMODA E5 en 4,50 meter van de JAECOO J7. De auto is ontworpen op basis van de 'Art in Motion X' design-taal. Daarbij komt de X op meerdere plekken als ontwerpelement terug in de auto, zoals in de grille. Deze bestaat uit zeshoekige elementen die naar het midden toe kleiner worden, waardoor een gradiënteffect ontstaat.

Een ander opvallend onderdeel van de auto is het interactieve dynamische verlichtingssysteem. De buitenverlichting van de C7 licht geleidelijk op, waardoor een dynamisch effect van voor naar achter ontstaat, terwijl de verlichting oplicht en vervaagt, met verschillende ritmische patronen en knipperende gebaren die zich aanpassen aan de status van de SUV, alsof er energie door de auto stroomt.

Eveneens bijzonder is het 15,6-inch infotainment-touchscreen dat van het midden naar de passagierszijde kan schuiven en een resolutie van 2,5K en een helderheid van 1000 nit heeft.

Bereik van 1.250 kilometer

De in Nederland verkrijgbare versie wordt de PHEV. Deze wordt aangestuurd door het Kunpeng plug-in hybride systeem van moederbedrijf Chery Automobile. Het heeft een 1,5-liter turbo direct ingespoten benzinemotor die 115 kW (154 pk) en 220 Nm koppel levert. De actieradius bedraagt 95 kilometer volledig elektrisch en 1.250 kilometer gecombineerd, waarbij het brandstofverbruik op 4,98 l/100 km ligt wanneer de batterij leeg is.

In het voorjaar van 2025 wordt OMODA&JAECOO gelanceerd in Nederland en komen als eerste de OMODA E5 en JAECOO J7 PHEV beschikbaar. Daarna volgen de JAECOO J5 EV en OMODA C7 PHEV in 2025.