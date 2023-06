OMODA komt naar Nederland

Hoewel OMODA een wereldwijd automerk is, is de naam van Latijnse origine. Om precies te zijn vertegenwoordigt de letter "O" een positieve en energieke toon, terwijl deze ook voor het woord "Oxygen" staat, een essentieel element van het leven; terwijl 'MODA' staat voor Modern.

Het merk OMODA richt zich primair op CROSS SUV's, in het B- en C-segment. Het eerste OMODA model, de OMODA 5 EV, wordt eind dit jaar wereldwijd geïntroduceerd. OMODA ziet de Europese Unie daarbij als een strategische markt en zet daarom hier in op marktuitbreiding. De Benelux-markt is één van de eerste markten waar OMODA begin 2024 wordt geïntroduceerd. Later in 2024 volgt de verkoopstart.

De OMODA 5 EV, als het eerste puur elektrische model dat het merk OMODA op de wereldmarkt brengt, is gebaseerd op de nieuwe designtaal van Light of Movement. Na introductie van de OMODA 5 EV presenteert OMODA naar verwachting meer door deze designtaal geïnspireerde EV-modellen in Europa.