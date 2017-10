NVIDIA brengt zelfrijdende auto dichterbij

10 oktober 2017 | Vanaf 10 oktober 2017 vindt in München de GTC van NVIDIA plaats en daarmee de onthulling van de NVIDIA DRIVE PX Pegasus. De Pegasus heeft meer rekenkracht dan zijn voorganger en maakt een nieuwe soort autonome voertuig mogelijk. Wat eerst sciencefiction leek wordt nu mogelijk: auto's zonder sturen, pedalen en spiegels.

Verder kondigt NVIDIA vroege toegang tot haar nieuwe VR platform Holodeck aan. Holodeck is een VR platform ontwikkeld voor 3D content ontwerpers. In Holodeck kunnen ontwerpers gebruik maken van een fotorealistische omgeving. In deze omgeving kunnen zij snel situaties schetsen en wordt de noodzaak voor fysieke tests weggenomen. Product designers, applicatieontwikkelaars, architecten en andere 3D ontwerpers die gebruik maken van Holodeck kunnen:

zeer gedetailleerde fotorealistische, levensgrote modellen weergeven;

in een gesimuleerde fysieke omgeving interactie creëren met mensen, robots en objecten;

intuïtief samenwerken op hetzelfde moment in dezelfde omgeving;

het werkproces van artificial intellegence ontwikkeling versnellen in een veilige omgeving.

Tot slot kondigt DPDHL haar keuze voor NVIDIA DRIVE PX aan voor haar vloot aan autonome bezorgingsvoertuigen. DPDHL gaat elektrische trucks uitrusten met het ZF ProAI zelf-besturingssysteem, dit systeem is gebaseerd op NVIDIA DRIVE PX. Het system gaat zorgen voor geautomatiseerd transport en bezorgen van pakketten. Het tot aan de deur brengen van pakketten is vaak het duurste onderdeel van bezorgen, de autonome bezorgingsvoertuigen gaan ook dit voor hun rekening nemen.