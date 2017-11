Nobelman publiceert columns van L.J.K. Setright

25 november 2017 | Van 1993 tot 1996 heeft L.J.K. Setright met 10 artikelen bijgedragen aan het Nederlandse automagazine GranTurismo. In deze geestige, erudiete artikelen schreef Setright, een van de meest invloedrijke autojournalisten van de 20ste eeuw, over historische GP-races, sport-en racewagens, hedendaagse auto's, autogeschiedenis en de mensen in de auto-industrie. De artikelen van Setright zijn niet altijd even gemakkelijk te lezen (zijn Engels is bepaald erudiet te noemen), maar iedereen met een hart voor auto's en autorijden kan het alsnog leuk vinden ze te lezen, omdat Setright automobielen en alles wat eromheen hangt tot een romantische aangelegenheid maakte.

Na het eerste artikel (waar het boek de titel aan te danken heeft, A day to remember, over de Britse Grand Prix van 1951, die gewonnen werd door Froilan Gonzales met Ferrari), bleven de bijdragen van Setright drie jaar lang bij ons binnenstromen, in totaal tien artikelen. We hebben ze nu gebundeld en er een boek van gemaakt, in het Engels. Onvertaald dus, zoals ze destijds ook in GranTurismo stonden.

Uitgeverij Nobelman heeft een e-boek gemaakt van deze artikelen van L.J.K. Setright. De tekst is, natuurlijk, de originele tekst van Setright, in het Engels. Vanwege de wereldwijde distributie heeft de uitgever besloten om met een e-book te beginnen. Maar een hardcoverversie is in de maak en zal begin volgend jaar verschijnen.

L.J.K. Setright (1931 - 2005) was een autojournalist en auteur die artikelen en boeken schreef over motorfietsen, auto's en autotechniek. Zijn artikelen werden gepubliceerd in velerlei tijdschriften, waarvan het Britse Car de bekendste is. Tussen 1993 en 1996 droeg hij bij aan het Nederlandse autoblad Gran Turismo. Setright stond ook bekend als een fervent roker. Ook hierin schuwde hij de extravagantie niet, want hij rookte bij voorkeur Sobranie Black Russian-sigaretten. Hij bracht de laatste 25 jaar van zijn leven door in Londen. Hij stierf aan longkanker.

Het e-book is wereldwijd verkrijgbaar via de online boekhandel, waaronder Bol.com, Bruna, Amazon en Kobo.