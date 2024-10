Nextbase lanceert Piqo

Beide modellen worden gezien als een 'lite'-versie van de eerder gelanceerde Nextbase iQ en beschikken over de belangrijkste functionaliteiten tegen een lagere prijs. Toch heeft de eigenaar met de Guardian Mode Lite-functie inzicht in het gebruik van het voertuig als het door iemand anders gebruikt wordt, zoals een familielid of monteur. Tijdstempels en GPS-markeringen worden automatisch opgeslagen en inzichtelijk gemaakt via een app, zodra er iets afwijkends is gebeurd. Als iemand harder heeft gereden dan de ingestelde snelheidslimiet, dan worden beelden automatisch opgeslagen en krijgt de eigenaar bij het instappen van de auto een melding.

Daarnaast beschikken de Piqo-modellen over een Witness Mode waarmee in het geval van een incident, bijvoorbeeld een beroving, een melding wordt verzonden aan het aangewezen noodcontact. Ook de Smart Parking-functie helpt bij het beveiligen van het voertuig. Deze functie start een opname zodra iets tegen het voertuig aanstoot, bijvoorbeeld in een parkeergarage.

De Piqo 1K (€119,-) en Piqo Pro 2K (€149,99) zijn per direct beschikbaar via de website van Nextbase. Binnenkort zijn beide producten ook via winkels verkrijgbaar in de Benelux. Extra datafuncties, zoals Emergency SOS, 180 Days cloudopslag en 3 jaar garantie, zijn onderdeel van het Protect-abonnement (€2,99 per maand / €29,99 per jaar).