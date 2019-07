Nextbase introduceert Series 2-Dashcams

18 juli 2019 | Nextbase, een fabrikant van dashcams, introduceert een nieuwe collectie dashcams. De vijf nieuwe modellen zijn voorzien van onder meer Alexa-integratie, Intelligent Parking Mode, bluetoothconnectiviteit, Emergency SOS-functie en een IPS-touchscreen. De dashcams zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in de Benelux.

Het nieuwe productaanbod van Nextbase bestaat uit vijf dashcams en drie modulaire plug-incamera's, die speciaal bestemd zijn om de achter- of binnenkant van de auto te filmen. Nextbase is de eerste dashcamfabrikant die modulaire plug-incamera's levert. Net als bij hun voorgangers staat ook bij deze toestellen gebruiksgemak voorop en behoudt Nextbase zijn focus op videokwaliteit. In samenwerking met de ontwikkelingsteams van Ambarella, een fabrikant van halfgeleiders, creëerde Nextbase nieuwe firmware die ongeëvenaarde beeldkwaliteit claimt ongeacht de lichtomstandigheden.

Bovendien zijn er modulaire plug-incamera's die op de achterruit of op de dashcam die aan de voorruit kunnen worden gemonteerd. De plug-incamera's maken meteen verbinding met de dashcam. De beelden die gemaakt worden van de voor- en achterkant van de auto, worden tegelijkertijd en naast elkaar op beeld opgenomen en opgeslagen. Zo ziet men in één oogopslag wat er voor en achter de auto heeft plaatsgevonden.

Tegelijk met de introductie van de tweede generatie dashcams, geeft Nextbase zijn Click&Go Pro-bevestigingssysteem een update. Het systeem beschikt nu over neodymiummagneten die de bevestiging in de auto eenvoudiger maken. Daarnaast zijn alle nieuwe modellen voorzien van een Intelligent Parking Mode. Dit houdt in dat de dashcam automatisch bewegingen en schokken detecteert en vervolgens begint met opnemen wanneer de auto geparkeerd staat.

Alle dashcams zijn 35 procent kleiner dan hun respectieve voorgangers, waardoor ze makkelijk mee te nemen zijn en het zichtveld zo min mogelijk belemmeren wanneer ze geïnstalleerd zijn. Als eerste in de sector introduceert Nextbase daarnaast bluetooth voor zijn camera's (beschikbaar voor de 322GW, 422GW en 522GW). De Autosync-functie maakt gebruik van bluetooth 4.2- en wifitechnologie om videobestanden automatisch naar de smartphone van de gebruiker te sturen. Op zijn smartphone zoomt de gebruiker in op nummerborden en met de bijbehorende nieuwe MyNextbase Connect App zijn de bestanden te bewerken en te delen.

Op de basismodellen na zijn alle toestellen voorzien van een IPS-touchscreen (In-Plane Switching). Bovendien beschikken de 422GW en 522GW over ingebouwde functies voor Amazon Alexa (alleen beschikbaar in het Engels). Dankzij de Alexa Mobile Accessory Kit kunnen bestuurders hun dashcam vragen om een opname te starten of bestanden met hun smartphone te delen als de camera iets belangrijks heeft vastgelegd. Alexa's stembedieningsoptie helpt bestuurders om beide handen aan het stuur te houden en werkt onder andere in combinatie met navigeren, muziek afspelen, handsfree bellen of om smart-home-apparaten te bedienen. Zo kan men Alexa via de dashcam bijvoorbeeld vragen om de verwarming thuis aan te zetten, indien die van een slimme thermostaat is voorzien.

Een andere ontwikkeling is, dat deze toestellen automatisch de hulpdiensten alarmeren en de exacte GPS-locatie van het voertuig doorgeven in het geval van een zwaar ongeluk. Wanneer een incident wordt waargenomen, belt het systeem eerst de telefoon van de bestuurder. Als die niet reageert, worden meteen de hulpdiensten gewaarschuwd. In het Emergency SOS-systeem van Nextbase kan men vooraf allerlei gegevens invullen, zoals de bloedgroep en de contactgegevens van naaste familie. Het eerste jaar is de Emergency SOS-functie gratis, daarna is de functie voor €3,99 per maand beschikbaar. De dienst kan maandelijks worden opgestart en opgezegd, bijvoorbeeld voor wanneer gebruikers met de auto op vakantie gaan.

Verder introduceert Nextbase MyNextbase, een nieuw softwarepakket inclusief app (MyNextbase Connect), desktopvideoplayer (MyNextbase Player), editingsuite en gratis cloudstorage op www.mynextbase.com voor de veilige opslag van gebruikersvideo's.

De Series 2-dashcams zijn per direct verkrijgbaar via Autovision, MediaMarkt, Coolblue en Bol.com. De adviesprijzen zijn als volgt: