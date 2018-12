Nextbase brengt regels dashcams in kaart

18 december 2018 | De kerstvakantie staat voor de deur en veel sneeuwliefhebbers staan te popelen om op wintersport te gaan. De meeste vakantiegangers zullen hiervoor de auto pakken. Mogelijk met dashcam, want steeds meer bestuurders maken hier gebruik van. Nextbase, de grootste Europese fabrikant van dashcams, schat op basis van GfK-data dat het aantal dashcamgebruikers in Nederland is gestegen van 45.000 in 2017 naar 75.000 in 2018. Ondanks de vele voordelen van een dashcam zijn er toch enkele landen waar het gebruik ervan omstreden blijft. Zo is het niet in elk land toegestaan om alles te filmen wat er om je heen gebeurt. Tegelijkertijd worden de beelden toch vaak toegestaan als bewijsmiddel in een rechtszaak. Om ervoor te zorgen dat je onderweg geen onnodige boetes verzamelt, biedt Nextbase een handig overzicht van de regelgeving omtrent dashcams in de populairste Europese wintersportlanden, en alle landen daartussen.

In Nederland is het gebruik van de dashcam toegestaan. De wet met betrekking tot het recht op privacy is altijd van kracht en de rechter oordeelt of bepaalde beelden wel of niet als bewijs gebruikt mogen worden. Hetzelfde geldt voor Zwitserland, Italië en Frankrijk. Voor België is de regelgeving vergelijkbaar, al verschilt het hier nogal per rechter of de de beelden ook daadwerkelijk als bewijs mogen worden gebruikt. Bovendien is een opname alleen rechtsgeldig als de personen die erin voorkomen, na een ongeval direct op de hoogte worden gebracht, nog vóór de opname in een procedure wordt toegepast.

Eerder dit jaar oordeelde de Duitse rechtbank dat dashcam-opnames als bewijs mogen gelden in burgerzaken waarbij een verkeersdeelnemer na een aanrijding zijn schade probeert te verhalen. Het is wel belangrijk dat men een dashcam gebruikt, die alleen beelden opslaat als gevolg van een incident, waarbij de g-sensor de camera activeert. Bovendien is verdere verspreiding van het beeldmateriaal niet toegestaan.

Oostenrijk en Luxemburg vormen een uitzondering op de regel: hier wordt het filmen met een dashcam gezien als een strafbaar feit. Er rust een stevige boete op en men kan zelfs vervolgd worden, aangezien er geen onderscheid gemaakt wordt tussen het filmen met een dashcam en het zonder toestemming filmen van personen in openbare ruimtes. De wetgeving met betrekking tot databeveiliging verbiedt daarnaast nadrukkelijk het gebruik van de dashcam. Men mag wel een dashcam bij zich hebben, maar niet gebruiken.

Landen zoals Andorra, Bulgarije, Kroatië, Slovenië en Tsjechië winnen de laatste jaren onder wintersportliefhebbers aan belangstelling. In al deze landen is het gebruik van een dashcam toegestaan. Ook hier geldt een wet met betrekking tot het recht op privacy.

Allard Rustenhoven, Head of European Communications Nextbase: "Gelukkig wordt de dashcam in steeds meer landen geaccepteerd en heeft het bewijsmateriaal voorrang op privacy. Wel stelt iedere rechter als eis dat het beeldmateriaal van hoge kwaliteit is, zodat nummerplaten en verkeersborden leesbaar zijn. Een dashcam die stabiele en duidelijke beelden produceert idealiter met WDR en HDR, is dus een verstandige keuze. Daarnaast is het belangrijk dat een dashcam beschikt over een loop-functie en daarmee alleen die beelden opslaat, die van belang zijn voor de verzekeraar of hulpdiensten".