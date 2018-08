Nederland telt meeste publieke laadpalen in EU

23 augustus 2018 | Nederland heeft de meeste publieke laadpalen voor elektrische auto's in de Europese Unie (EU). Van alle publieke laadpunten, stond eind juni 2018 maar liefst 28,1 procent in Nederland. Dat zijn er 32.875. Nederland telt inmiddels in totaal ruim 122 duizend laadpalen. Dit blijkt uit een publicatie van RAI Vereniging over de elektrische auto's en laadinfrastructuur. Om aan de toekomstige emissiedoelstellingen te kunnen voldoen, moet de komende jaren blijvend worden geïnvesteerd in (snelle) laadinfrastructuur.

Volgens RAI Vereniging loopt Nederland in de EU voorop bij de introductie van elektrische auto's. Tussen januari 2010 en juni 2018 is het aantal laadpalen in Nederland gegroeid van 400 naar 122.036. Hiervan zijn 32.875 publiek. Nederland heeft daarmee het grootste publieke laadnetwerk van de EU gevolgd door Duitsland (25.241), Frankrijk (16.311) en Groot-Brittannië (14.256).

De enorme groei van laadinfrastructuur is vooral te danken aan de fiscale stimulering van plug-in hybrides (PHEV) en volledig elektrische auto's. Dankzij deze stimulering telde Nederland in juni van dit jaar totaal 122.305 elektrische personenauto's. Hiervan zijn 93.186 PHEV's en 29.119 volledig elektrische auto's. Sinds 1 januari 2017 worden zakelijk alleen nog volledig elektrische auto's gestimuleerd met een lage bijtelling van 4 procent. De verkoop van PHEV's is sinds de piek in 2015 met 39.763 registraties, daardoor gedaald naar 1.100 PHEV's in de eerste zes maanden van 2018. Het aandeel volledig elektrische auto's blijft echter groeien. Werden in heel 2017 nog 7.958 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, halverwege dit jaar stond de teller al op 7.947. RAI Vereniging verwacht dat dit jaar circa 15.000 nieuwe vol elektrische auto's de showroom verlaten.

In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn. Daarnaast zijn er Green Deals gesloten waarin ambities zijn vastgelegd voor de groei van elektrisch personenvervoer en zero emissie stadslogistiek. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, moet fors ingezet worden op de aanleg van meer laadinfrastructuur op straat, semipubliek, privaat en snellaadpunten. Het gaat daarbij om een noodzakelijke toename van publieke laadpunten van 33.000 in 2017 naar zo'n 1,8 miljoen in 2030 en voor snelladers van 750 naar 1.500 in 2030.