Microlino vanaf 1 november in Nederland

De Microlino is een microcar die is geïnspireerd op het ontwerp van iconische bubbelauto's uit de jaren vijftig. Het retro-design, de tweezits opstelling en de portier aan de voorzijde die in zijn geheel open scharniert om in of uit te stappen. Daarnaast biedt het voertuig een bagageruimte met een inhoud van 230 liter.

Met zijn lengte van 2.519 mm, breedte van 1.473 mm, hoogte van 1.501 mm en leeggewicht van 496 tot 530 kg valt de Microlino in de voertuigcategorie L7e (Light Electric Vehicle). Dat brengt diverse voordelen met zich mee, waaronder een lagere verzekeringspremie.

Drie batterijversies

De Microlino is standaard voorzien van volledig elektrische aandrijving en wordt aangeboden met keuze uit drie batterijversies. De basisversie heeft een batterij met een capaciteit van 6 kWh, goed voor een theoretische actieradius tot 90 kilometer. Er is ook een 10,5 kWh-batterij leverbaar waarmee een actieradius tot maximaal 177 kilometer mogelijk is. De derde en grootste batterijversie heeft een capaciteit van 14 kWh en heeft in theorie een bereik van 230 kilometer. De batterij van de Microlino laat zich thuis of via een publiek laadpunt opladen. De laadtijd tot 100% bedraagt 3 tot 4 uur, afhankelijk van de gekozen batterijversie. Elke Microlino wordt aangedreven door elektromotor van een vermogen van 12,5 kW (17 pk) en 89 Nm koppel. Daarmee accelereert hij in 5 tellen van 0 naar 50 km/u en is een topsnelheid van 90 km/u mogelijk. Een B-rijbewijs is dan ook vereist om een Microlino te mogen besturen.

Unibody zelfdragende carrosserie

De Microlino biedt een sportmodus waardoor de elektromotor feller reageert. Daarnaast maakt de Microlino gebruik van een volledig zelfdragende carrosserie van geperst staal en aluminium, een zogenaamde Unibody. Andere fabrikanten van microcars kiezen doorgaans voor een eenvoudig buizenframe. De bouwwijze van Microlino is daarentegen vergelijkbaar met die van een moderne personenauto en dat komt volledig ten goede aan het rijgedrag en de veiligheid.

Uitvoeringen en prijzen

De Microlino is per 1 november 2023 te bestellen met keuze uit drie uitvoeringen, te beginnen met de Urban. Deze uitvoering is leverbaar voor prijzen vanaf € 17.990 en standaard uitgerust met onder andere LED-verlichting, interieurverwarming, de sportmodus en twee beeldschermen in de cabine. De Urban is verkrijgbaar in het wit of oranje en met keuze uit twee interieurstijlen. Een zonnedak is optioneel leverbaar. Elke Microlino wordt standaard geleverd met schijfremmen voor én achter, achteruitverwarming, led-verlichting en Continental-banden in de maat 145/70 R13.

Dolce en Competizione

Er is ook een Dolce-uitvoering beschikbaar voor prijzen vanaf € 19.990. Deze versie heeft onder andere Infinity led-strips over de gehele breedte, hoogwaardige bekleding in de cabine, een met vegan leder bekleed stuurwiel en een standaard zonnedak. De Dolce is leverbaar in vijf carrosseriekleuren, waarvan drie met een optioneel wit dak.

Na de Dolce volgt de Competizione. Die is qua uitrusting vergelijkbaar met de Dolce, maar dan in combinatie met een sportievere uitstraling binnen en buiten, verchroomde details en een standaard matte exterieurkleur in zwart, groen, grijs of blauw.

Proefrijden en bestellen

De Microlino is vanaf 1 november 2023 te bestellen. Dat kan online of bij een van de vestigingen in Den Haag, Schiedam, Amsterdam, Utrecht, Weesp en Bussum, waar een proefrit met de Microlino kan worden gemaakt. De Microlino is ontwikkeld door het Zwitserse familiebedrijf Micro en wordt geproduceerd in Turijn. De Microlino wordt geïmporteerd en gedistribueerd onder de vlag van Koninklijke Louwman Group.