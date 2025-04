Magic Earth groeit 250% in 6 weken

De Nederlandse app, Magic Earth, heeft de afgelopen zes weken het aantal gebruikers met ruim 250% zien toenemen. Volgens de maker van de app, Magic Lane, is dit een direct gevolg van de de-Amerikaniseringstrend die in een stroomversnelling is terechtgekomen. De grote populariteit van Magic Earth komt doordat het een Europees, alternatief is voor navigatie, maar vooral doordat consumenten zich steeds bewuster zijn van hun eigen data en privacy.

Raymond Alves, CEO van Magic Earth: "De afgelopen weken hebben we een explosieve groei doorgemaakt, waarbij het aantal gebruikers van Magic Earth bijna is verdriedubbeld. Ons uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op privacy. We volgen, traceren of commercialiseren, in tegenstelling tot veel andere tech- en navigatieproviders, geen gebruikers- en locatiedata. De privacy van onze gebruikers is en blijft de hoogste prioriteit."

Gevolgen van de groei

Het gevolg van de groei die Magic Earth doormaakt is dat het onderhouden van een onafhankelijke en veilige navigatie-app meer middelen vereist. Het bedrijf heeft daarom besloten om na een eerste gratis maand een jaarlijkse bijdrage van €0,99 te vragen. Deze vergoeding wordt gebruikt om de producten en diensten operationeel te houden, nieuwe functionaliteiten toe te voegen, en vooral de privacy van de gebruikers blijvend te waarborgen.

"Dankzij een kleine jaarlijkse bijdrage kunnen we blijven doen waar we voor staan: een navigatie-app aanbieden zonder advertenties en zonder in te leveren op privacy," zegt Raymond Alves. "Het stelt ons in staat om de kwaliteit en ontwikkeling van Magic Earth te waarborgen én trouw te blijven aan onze missie: technologie bouwen die gebruikersdata met rust laat."