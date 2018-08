StreetScooter

Louwman start verkoop StreetScooter

8 augustus 2018 | Louwman Group is officieel dealer- en servicepartner geworden van StreetScooter voor de Nederlandse markt. Streetscooter is de toonaangevende fabrikant van volledig elektrische bedrijfswagens in Duitsland. Louwman Group werkt aan een verbreding en verduurzaming van haar portefeuille en ziet StreetScooter als de logische aanvulling op het reeds bestaande assortiment waarmee aan de groeiende zakelijke marktvraag naar 100% elektrische bestelwagens kan worden voldaan. StreetScooter is een onderdeel van Deutsche Post DHL Group, dat in eigen regie in Duitsland deze bedrijfswagen ontwikkelde.