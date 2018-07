LeasePlan en Allego ontwikkelen woon-werk laadservice

5 juli 2018 | LeasePlan, een aanbieder van Car-as-a-Service, en aanbieder van laadoplossingen Allego kondigen vandaag een nieuwe samenwerking aan om klanten van LeasePlan die in elektrische voertuigen rijden (e-rijders) zowel thuis als op het werk toegang te geven tot eigen laadpunten. Hierdoor moet de transitie naar emissievrije mobiliteit worden versneld. De laadpunten zijn geschikt voor alle EV's, gebruiken load-balancing en de stroomkosten worden automatisch verrekend.

Als onderdeel van de overeenkomst krijgen e-rijders van LeasePlan tevens een laadpas die bij ruim 65.000 laadpunten in heel Europa te gebruiken is. Dit zal helpen om e-rijders af te helpen van hun 'range anxiety', oftewel lege accu angst; een van de belangrijkste obstakels voor de emissievrije mobiliteitsrevolutie.

De service zal aanvankelijk worden uitgerold in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal en Zweden. Allego installeert laadpunten bij de rijder thuis en op het werk, en zorgt eveneens voor het lopende beheer en onderhoud ervan. Klanten vanLeasePlan krijgen tevens toegang tot het EV Cloud Services Platform van Allego, waarop facturering, monitoring en analytische diensten worden aangeboden.

Tex Gunning, CEO LeasePlan: "Overstappen op elektrisch is een van de eenvoudigste dingen die we met z'n allen kunnen doen om klimaatverandering aan te pakken. Dankzij onze samenwerking met Allego kunnen we onze klanten naast elektrische auto's nu ook een all-round EV-oplossing aanbieden voor een probleemloze omschakeling naar elektrische mobiliteit. Dit kan met één pennenstreek."

Anja van Niersen, CEO Allego: "We zijn trots op ons partnerschap met LeasePlan. Dankzij onze nieuwe samenwerking kan LeasePlan zijn klanten branded laadoplossingen aanbieden. Daarnaast krijgen hun e-rijders toegang tot meer dan 65.000 laadstations in heel Europa. Voortaan hebben e-rijders van LeasePlan nog maar één laadpas nodig om echte grensoverschrijdende mobiliteit te kunnen ervaren."