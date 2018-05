LeasePlan

Kosten elektrische auto's dalen hard

28 mei 2018 | In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, kunnen elektrische auto's nu ook op kostenniveau concurreren met diesel- en benzineauto's. Dat stelt LeasePlan in de Car Cost Index die de leasemaatschappij jaarlijks publiceert. Elektrisch aangedreven auto's zijn in Noorwegen en Nederland zelfs goedkoper dan traditioneel aangedreven wagens. In België en het Verenigd Koninkrijk wordt het verschil in kosten in hoog tempo kleiner.