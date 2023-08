Kenteken Challenge gaat van start

Het doel van de Kenteken Challenge is om de beste autospotter van Nederland te worden. Hoe beter de spots, des te hoger het aantal punten! Daarbij leveren speciale opdrachten, die een beroep op de autokennis doen, bonuspunten op. Zo moet er worden gezocht naar bepaalde merken, kleuren of specificaties. Spotten kan op kenteken en met foto's. Die foto's kunnen worden bewaard in de app.

De app is ook zinvol voor wie minder competitief is ingesteld. De Kenteken Challenge App is ook te gebruiken als een app om een collectie van gespotte auto's op te bouwen, inclusief foto's.

De Kenteken Challenge App is ontwikkeld door Auto-spelletjes.nl een initiatief van Thomas Edens, die ooit Nederlands populairste kenteken informatie app Finnik heeft gestart. Hij is dus niet onbekend met auto's en kentekens. "Al van kleins af speelde ik met kenmerken van auto's, van het herkennen van koplampen tot het zoeken naar bepaalde soort auto's op een vakantierit. En tot mijn verbazing heeft in al die jaren niemand een poging gedaan om er een online kentekengame van te maken. We beginnen met een basisspel en op basis van gebruikersfeedback gaan we deze uitbreiden".

Over een verdienmodel heeft Edens wel nagedacht, maar de passie voor het bouwen van een goed en vooral leuk spel staat voorop. De Kenteken Challenge is daarom gratis te downloaden voor iOS en Android (tablet en telefoon) en kent geen in-app aankopen.