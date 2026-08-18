Jaguar toont interieur Type 01

Geïnspireerd op travertijn en de texturen van geweven stoffen, prikkelt het interieur van de Type 01 de zintuigen. Messingaccenten op The Spine lopen door langs de bovenzijde van de portieren. Deze kenmerkende designelementen strekken zich uit over de gehele cabine en zijn voorzien van de iconische Jaguar Leaper.

Doorlopende ontwerplijnen laten de motorkap en het slanke dashboard visueel in elkaar overvloeien, waardoor de grens tussen exterieur en interieur vervaagt.

De technologie is een integraal onderdeel van de interieurarchitectuur en ontworpen om het leven makkelijker te maken. Digitale interfaces verschijnen alleen wanneer de bestuurder ze nodig heeft. Het digitale ClearSight Rear View Display is centraal geplaatst aan de voet van de voorruit, op gelijke hoogte met de buitenspiegels, zodat de bestuurder zijn focus op de weg kan houden.

De volledige onthulling van de Jaguar Type 01 vindt plaats op 6 oktober 2026 in New York.