 18 augustus 2026

Jaguar Type 01

Jaguar toont interieur Type 01

18 augustus 2026 - Jaguar toont het interieur van de Type 01. De zogenaamde 'Spine' loopt over de volledige lengte van het interieur. Dit element benadrukt het langgerekte karakter van het ontwerp en verdeelt de cabine in vier afzonderlijke ruimtes: een visie uit een concept car die rechtstreeks naar productie is vertaald. De lage zitpositie omarmt de bestuurder, wat zorgt voor een geborgen gevoel.

Geïnspireerd op travertijn en de texturen van geweven stoffen, prikkelt het interieur van de Type 01 de zintuigen. Messingaccenten op The Spine lopen door langs de bovenzijde van de portieren. Deze kenmerkende designelementen strekken zich uit over de gehele cabine en zijn voorzien van de iconische Jaguar Leaper.

Jaguar

Doorlopende ontwerplijnen laten de motorkap en het slanke dashboard visueel in elkaar overvloeien, waardoor de grens tussen exterieur en interieur vervaagt.

De technologie is een integraal onderdeel van de interieurarchitectuur en ontworpen om het leven makkelijker te maken. Digitale interfaces verschijnen alleen wanneer de bestuurder ze nodig heeft. Het digitale ClearSight Rear View Display is centraal geplaatst aan de voet van de voorruit, op gelijke hoogte met de buitenspiegels, zodat de bestuurder zijn focus op de weg kan houden.

De volledige onthulling van de Jaguar Type 01 vindt plaats op 6 oktober 2026 in New York.