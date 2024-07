JLR en Meridian verlengen samenwerking

De uitbreiding van deze samenwerking stelt de specialisten van Meridian in staat om in een nog vroeger ontwikkelingsstadium een ​​bijdrage te leveren aan het ontwerp van nieuwe JLR modellen. Dit is van cruciaal belang naarmate de elektrificatieplannen van JLR steeds meer vorm krijgen.

Het huidige hoogtepunt van Meridian-audiotechnologie is te vinden in Range Rover modellen met het Meridian Signature Sound audiosysteem. Dit systeem, met een vermogen van 1.600 W, beschikt over 35 luidsprekers, waaronder twee luidsprekers van 20 W in de vier primaire hoofdsteunen.

Active Noise Cancellation

Het audiosysteem sluit ook aan op de fundamentele verfijning van de MLA-Flex-carrosseriearchitectuur om ​​serene rust in het interieur te creëren. Een Active Noise Cancellation-systeem van de derde generatie evalueert geluid afkomstig van wielvibraties, banden en de motor, en genereert een onderdrukkingssignaal dat via de luidsprekers van het audiosysteem wordt afgespeeld.

De samenwerking tussen JLR en Meridian leverde nog een innovatie op: de optionele Range Rover Tailgate Event Suite. Deze beschikt over vier extra achterluidsprekers, zodat het entertainmentsysteem ook optimaal werkt terwijl de achterklep is geopend.