Jaguar Land Rover gebruikt stoelschuim opnieuw

Polyurethaanschuim is lastig te recyclen. Dat leidt vaak tot storting als afval. Dit materiaal kan generaties lang in het milieu blijven. Door een gesloten kringloop te creëren, vermindert Jaguar Land Rover de uitstoot, beperkt het de hoeveelheid afval en garandeert het een stabiele aanvoer van koolstofarm stoelschuim.

Het gerecyclede schuim maakt deel uit van een nieuwe 'circulaire stoel', die naar schatting de CO2-equivalent (CO2e) impact halveert. Per stoel wordt meer dan 44 kg CO2e vermeden, vergelijkbaar met het opladen van bijna 3.000 smartphones.2

Circularity Lab

De doorbraak is het resultaat van onderzoek en testen in het Jaguar Land Rover Circularity Lab in Gaydon, dat zich richt op afvalvermindering en betere recyclebaarheid van luxueuze auto's. Traditioneel zijn auto's ontworpen zonder veel aandacht voor demontagegemak of het scheiden van materialen aan het einde van hun levensduur. Het gebruik van gemengde materialen, lijm en complexe bevestigingsmethoden bemoeilijkt recycling en hergebruik.

Het Circularity Lab pakt deze uitdagingen aan door multidisciplinaire teams samen te brengen op gebied van duurzaamheid, techniek, inkoop en design. Met een praktische 'learning by doing'-aanpak demonteren ze auto's en werken ze nauw samen met leveranciers en materiaalspecialisten om barrières voor hergebruik en recycling te overwinnen.

Data en concrete resultaten

Inzichten uit het Circularity Lab worden direct toegepast bij de ontwikkeling en testfasen van nieuwe auto's. Materialen zoals glas, staal, aluminium en polymeren worden getest op hergebruik in nieuwe productielijnen, terwijl dezelfde hoge kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.

Een voorbeeld hiervan is de nieuw ontworpen voorbumper. Door het aantal polymeren te verminderen, wordt 177.500 kg CO2e bespaard per modelserie3, samen met een kostenbesparing van £ 560.000. Deze aanpak zorgt ervoor dat Jaguar / Land Rover volgend jaar koolstofarmere bumpers op nieuwe modellen kan introduceren.

De fabrikant behaalde eerder succes met een project waarbij aluminium afval uit de productie werd gerecycled tot nieuwe carrosseriedelen. Dit vereiste de ontwikkeling van een nieuwe aluminiumkwaliteit, mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking binnen de toeleveringsketen.

Onderdeel van de Reimagine-strategie

Het Circularity Lab ondersteunt de Reimagine-strategie van Jaguar en Land Rover, die gericht is op nieuwe standaarden in milieu- en maatschappelijke impact. Een circulaire economie, waarbij afval wordt beperkt of voorkomen en materialen steeds opnieuw worden gebruikt, staat centraal in deze visie.

Sinds 2023 zijn Jaguar en Land Rover partner van de Ellen MacArthur Foundation en past het principes van een circulaire economie toe in alle aspecten van zijn bedrijfsvoering. Dit omvat ook industriële transformatie, zoals de renovatie en nieuwe inzet van duizenden apparatuuronderdelen om energie-efficiency te optimaliseren en CO2e-impact te reduceren voor een toekomst met volledig elektrische modellen.