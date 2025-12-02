Jaguar viert 90-jarig jubileum

De SS Jaguar was het eerste model dat de naam 'Jaguar' droeg. Hij belichaamt Sir William Lyons' visie: Copy Nothing. Met zijn lage daklijn en lange motorkap week hij resoluut af van de functionele, rechthoekige ontwerpen die destijds gangbaar waren. Een uitgesproken silhouet dat zijn tijd ver vooruit was.

De Type 00 is Jaguar in zijn nieuwste vorm: een resoluut statement, een begeerlijk design, en een visuele inspiratiebron voor de volgende generatie Jaguars. Gedurfde vormen, exuberante proporties, dit conceptmodel laat zien wat er mogelijk is als durf geen grenzen kent.

Van SS Jaguar tot Fâ€'TYPE: elke generatie bracht een uitgesproken icoon voort. De XK120 vestigde snelheidsrecords. De Eâ€'Type stond voor schoonheid. De XJS combineerde elegantie en prestaties. De Fâ€'TYPE bracht het sportautohart van Jaguar opnieuw tot leven.

Jaguar's nieuwste designstatement is gehuld in 'London Red'. Deze nieuw ontwikkelde kleur is geïnspireerd door de warme tinten van Victoriaanse baksteenarchitectuur in wijken als Kensington, de dieprode wanden van kunstgalerieën en iconen zoals rode telefooncellen en dubbeldekkerbussen.