Jaguar bouwt laatste F-TYPE

Jaguar draagt de speciale F-TYPE over aan de geschiedenisbewaarders van Jaguar: de Jaguar Daimler Heritage Trust (JDHT). Daar voegt het model zich bij zijn illustere voorganger (E-type) in de officiële Jaguar Heritage-collectie. Tevens neemt het exemplaar dit jaar deel aan een reeks evenementen en activiteiten.

Nadat de Jaguar E-type uit productie ging, begon er een nieuw tijdperk met de Jaguar XJ-S. Ook het productie-einde van de F-TYPE markeert de start van een nieuw tijdperk voor Jaguar. Het merk bereidt een transformatie voor, aangevoerd door een volledig elektrische vierdeurs GT. De onthulling van dit model vindt plaats in de loop van 2025.

Jaguar F-TYPE sinds 2013

De Jaguar F-TYPE werd voor het eerst geïntroduceerd als Convertible in 2013 en was Jaguar's eerste sportwagen met twee zitplaatsen in bijna veertig jaar. Hij werd uitgeroepen tot World Car Design of the Year 2013. Het jaar daarop debuteerde de coupé. Er zijn in totaal 87.731 exemplaren van de F-TYPE geproduceerd.

Uit JDHT-gegevens blijkt dat Jaguar 72.528 stuks van de E-type produceerde, eindigend met een speciale oplage van vijftig auto's. Op één na waren die allemaal in het zwart gespoten, terwijl de op één na laatste auto in de kleur British Racing Green was uitgevoerd en werd geleverd aan een particuliere Jaguar verzamelaar. De allerlaatste E-type én F-TYPE zijn beide te zien in de JDHT in Gaydon, net als de allerlaatste XE, XF en XF Sportbrake die recentelijk van de band rolden.