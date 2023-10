Jaguar lanceert F-TYPE ZP Edition

Er worden slechts 150 exemplaren gebouwd van deze speciale F-TYPE, de laatste Jaguar sportauto met verbrandingsmotor. Hij wordt aangedreven door een 5.0 liter V8 Supercharged benzinemotor met 423 kW (575 pk) en valt op door speciale interieur- en exterieurdetails, samengesteld door het personalisatieteam van Jaguar SV Bespoke.

Knipoog naar vroeger

Er zijn twee kleurstellingen beschikbaar voor de F-TYPE ZP Edition. Beide grijpen terug op de Project ZP E-types, die kort na hun introductie in 1961 furore maakten op het circuit. De eerste kleurstelling omvat een Oulton Blue Gloss-lak met een Mars Red en Ebony duotone lederen interieur. De tweede bestaat uit een Crystal Grey Gloss-lak met Navy Blue en Ebony duotone lederen interieur. De door de rijke racehistorie van Jaguar geïnspireerde roundel op de portieren, uitgevoerd in Porcelain White Gloss, is met de hand aangebracht. De omlijsting van de grille, ook uitgevoerd in Porcelain White Gloss, is eveneens een knipoog naar vroeger.

Beide lakkleuren zijn nieuw voor de F-TYPE. Ze komen overeen met de twee speciaal ontwikkelde lakkleuren voor zeven paren E-type Project ZP Collection auto's die eerder dit jaar zijn aangekondigd door Jaguar Classic.

De uitstraling van de auto's wordt vervolledigd door in Gloss Black uitgevoerde exterieuraccenten, F-TYPE ZP Edition-badges op de spatborden en 20-inch gesmede lichtmetalen wielen in Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Black. Het interieur is even uniek als het exterieur met onder meer stoelbekleding met gepolsterde banen in dwarsrichting en een Gloss Black dashboard. Daarbij heeft elke auto een plaquette met daarop One of 150, om de exclusiviteit van deze F-TYPE te duiden.

Prijs en prestaties

De F-TYPE ZP Edition is verkrijgbaar als Coupé en Convertible, en is uiteraard voorzien van een 5.0 liter Supercharged V8 met 423 kW (575 pk) en 700 Nm koppel. Standaard beschikt de F-TYPE over vierwielaandrijving met Intelligent Driveline Dynamics (IDD), wat prestaties mogelijk maakt op alle ondergronden en onder vele weersomstandigheden. De acceleratie van 0-100 km/h duurt 3,7 seconden, met een begrensde topsnelheid van 300 km/h.

De Jaguar F-TYPE ZP Edition heeft een prijs vanaf 236.252 euro voor de Coupé en vanaf 241.312 euro voor de Convertible. Prijzen zijn inclusief BTW en BPM.