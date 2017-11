IONITY

IONITY is nieuw Europees oplaadnetwerk

3 november 2017 | Ford, BMW, Daimler en de Volkswagen groep met Audi en Porsche hebben vandaag de joint venture IONITY aangekondigd voor de ontwikkeling en implementatie van een HPC-netwerk (High-Power Charging) voor het opladen van elektrische auto's in heel Europa. De bouw van zo'n 400 HPC-stations voor 2020 maakt het afleggen van grote afstanden mogelijk en zal daardoor in belangrijke mate bijdrage aan het commerciële succes van elektrische auto's. Het nieuwe bedrijf IONITY is gevestigd in München en wordt geleid door Michael Hajesch (CEO) en Marcus Groll (COO), met een groeiend team van 50 medewerkers in 2018.