imove breidt uit naar Nederland

4 maart 2022 | imove.eco heeft een abonnementsservice voor elektrische auto's in Nederland gelanceerd. imove.eco belooft automobilisten de keuze uit diverse elektrische voertuigen in qua merken en modellen. Het abonnement is na de eerste drie maanden op ieder moment opzegbaar. Het bedrijf wil een bijdrage leveren aan een versnelde elektrificatie van het Nederlandse wagenpark.

imove is al drie jaar actief in Noorwegen. Vorig jaar kwam daar Zweden bij. De gezamenlijke vloot bestaat uit ruim 1500 auto's. Nu ontvouwt het bedrijf zijn concept in Nederland.

imove zorgt voor de bandenwissels, verzekeringen, servicebeurten, wegenbelasting en andere kosten die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. Abonnees mogen ook van auto wisselen, omdat ze een kleinere auto willen of juist een grotere nodig hebben. Ze kunnen verder zo vaak en zo ver rijden als ze maar willen. De abonnementen bieden een onbeperkt aantal kilometers. Dit is voor een vaste maandprijs, zonder BKR-registratie.

Het verlagen van de CO2-uitstoot is een belangrijk doel van Hans Kristian Aas, de Noorse oprichter van imove.eco. Met flexibele voorwaarden wil hij de overstap van benzine- en dieselauto's naar EV's vergemakkelijken. "Een elektrische auto kopen of leasen is voor velen een grote stap. Een te grote stap. We verlagen de drempels zodat meer mensen elektrisch gaan rijden en de transitie sneller wordt gerealiseerd. Wij maken ons sterk voor een gezonde leefomgeving", aldus Hans Kristian.

