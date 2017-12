iDisc genereert tot 90 procent minder remstof

11 december 2017 | De meeste uitstoot van fijnstof door verkeer wordt veroorzaakt door slijtage van de weg, banden en remmen, naast brandstofverbranding. Volgens de staatsmilieumaatschappij van Baden-Württemberg zijn remmen en banden verantwoordelijk voor 32 procent van de rijgerelateerde uitstoot van fijnstof. Daarom heeft het Bosch-dochterbedrijf Buderus Guss de iDisc ontwikkeld. In vergelijking met een conventionele remschijf genereert de iDisc tot 90 procent minder remstof.

Het unieke verkoopargument van de iDisc ("i" staat voor innovatie) is de carbide-coating die momenteel alleen beschikbaar is bij Buderus Guss. De technologie is gebaseerd op een conventionele gietijzeren remschijf. Om een conventionele schijf in een iDisc te transformeren, worden de wrijvingsringen mechanisch, thermisch en galvanisch behandeld voordat ze worden gecoat. Dit alles maakt deel uit van een proces dat Buderus Guss en Bosch-onderzoekers gedurende vele jaren hebben ontwikkeld.

De iDisc heeft nog heel wat ander positieve eigenschappen. Naast een drastische vermindering van remstof, zorgt de carbide-coating ook voor een grotere operationele veiligheid. De remprestaties zijn vergelijkbaar met die van een keramische rem. Net als een keramische remschijf is de iDisc zeer stabiel en verliest hij weinig afremkracht bij intensief gebruik. Ook de slijtage is aanzienlijk minder.

Qua prijs is de iDisc ongeveer drie keer duurder dan een normale gietijzeren remschijf en drie keer goedkoper dan een keramische remschijf. De prijs zal waarschijnlijk dalen naarmate het productievolume toeneemt. Afhankelijk van de sterkte van de carbide-coating is de levensduur van de iDisc echter tweemaal zo groot als die van een normale remschijf. Krassen op de wrijvingsring zijn onmogelijk en ook corrosie is geen probleem. Dat is met name voor elektrische auto's een groot voordeel. Omdat ze de remenergie recupereren, voeren elektrische auto's minder druk op de remmen uit en hebben ze vaak last van roestvorming op de wrijvingsringen. Een tijdelijke lichte afname in het reactievermogen tijdens remmen komt bij de iDisc niet voor.