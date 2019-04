Fastned opent snellader in Engeland

16 april 2019 | Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, opent vandaag een eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk met een laadcapaciteit tot 350 kW. Het station staat in Sunderland, vlakbij de fabriek waar de Nissan Leaf geproduceerd wordt voor de Europese markt. Fastned levert uitsluitend 100% hernieuwbare elektriciteit en is toegankelijk voor alle volledig elektrische voertuigen (FEV's).

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Momenteel heeft Fastned meer dan 90 stations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast breidt Fastned uit naar België, Zwitserland en Frankrijk.

Het nieuwe snellaadstation is ontworpen en gebouwd door Fastned, en zal ook door Fastned geëxploiteerd worden. Het station is eigendom van de North East Joint Transport Committee (JTC) en wordt gefinancierd door de Go Ultra Low Cities Grant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het station is centraal gelegen aan West Wear Street, een van Sunderland's drukste centrale wegen. Vorige maand kondigde Fastned aan een andere aanbesteding voor vijf locaties voor snellaadstations in het noordoosten van Engeland gewonnen te hebben. Deze aanbesteding werd georganiseerd door de North East Joint Transport Committee.

Michiel Langezaal, mede-oprichter en CEO van Fastned: "We zijn blij dat we in samenwerking met de North East Joint Transport Committee dit eerste Fastned snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk gebouwd hebben en dat elektrische rijders hier nu gebruik van kunnen gaan maken. Sunderland is een symbolische stad voor elektrisch rijden, aangezien hier de fabriek staat waar de Nissan Leaf geproduceerd wordt. Nissan was één van de eerste autofabrikanten die met de Leaf een betaalbare, massa geproduceerde elektrische auto op de markt gebracht heeft."

Wethouder Martin Gannon, voorzitter van de North East Transport Committee: "Dit is een enorme aanwinst voor het noordoosten. Met een tweede snellaadstation in aanbouw en nog vijf kleinere stations in de pijplijn, maken we het makkelijker voor elektrische rijders en voor degenen die voor groen gaan en de overstap willen maken naar een duurzamere vorm van transport."

Raadslid Graeme Miller, voorzitter van de Sunderland City Council: "Door plek te bieden aan het eerste snellaadstation in het Verenigd Koninkrijk, blijft Sunderland het voortouw nemen op het gebied van elektrisch rijden. Samen met andere ontwikkelingen in de private en publieke sector ten aanzien van laden, zullen deze snellaadstations de positie van het noordoosten van Engeland als leider in elektrische mobiliteit helpen versterken. En het is heel goed nieuws voor de elektrische rijders in deze regio. De stations bieden elektrische vrijheid en zorgeloos reizen aan locale forensen, commerciële wagenparken en autorijders die door de regio onderweg zijn."

Bij Fastned kunnen alle volledig elektrische auto's supersnel opladen. Het dak van het station bestaat uit zonnepanelen. Alle stroom die geleverd wordt is afkomstig van zon en wind. Het station heeft vier 50 kW snelladers en twee 175 kW snelladers die te upgraden zijn tot 350 kW. Aanvankelijk is laden bij het station in Sunderland gratis. Het gratis laden zal beëindigd worden zodra in de loop van 2019 het betalingssysteem wordt geactiveerd. Er zal dan een introductieprijs gelden. Laden en betalen wordt dan mogelijk met laadpas of debit/creditcard, Apple Pay en Android Pay. Later in het jaar wordt het ook mogelijk om met de Fastned app te laden. Hiermee wordt dan ook voor het eerst automatisch laden (Autocharge) mogelijk in het Verenigd Koninkrijk.