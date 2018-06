Fastned opent eerste station in Duitsland

22 juni 2018 | Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen opladen, opent vandaag haar eerste station in Duitsland. Het snellaadstation staat langs de snelweg A3 bij Limburg an der Lahn (afslag Limburg-Süd) en heeft meerdere 350 kW laders. Hiermee kunnen elektrische rijders tot 100 keer sneller laden dan thuis en wordt het mogelijk om langere afstanden af te leggen. Burgemeester Dr. Marius Hahn van de gemeente Limburg an der Lahn en Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned zullen het station officieel openen.

Fastned heeft de ambitie om een Europees netwerk van 1000 snellaadstations te bouwen, waarvan enkele honderden in Duitsland. De iconische stations bevinden zich op drukke zichtlocaties langs snelwegen en in steden. Hiermee wil Fastned elektrische rijders de vrijheid geven om door heel Europa te kunnen rijden. Fastned heeft inmiddels 73 stations operationeel in Nederland en werkt hard aan de uitrol van haar netwerk naar andere landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned verwacht nog voor het einde van het jaar 18 stations in Duitsland te openen.

Met het netwerk van snellaadstations speelt Fastned in op het exponentieel groeiend aantal elektrische auto's in Europa. Door de dalende batterij prijs komen er steeds meer betaalbare elektrische auto's beschikbaar met een grotere batterij en meer reikwijdte. Hierdoor wordt het mogelijk om langere afstanden af te leggen en groeit de behoefte aan snelle laadinfrastructuur die deze grote batterijen snel kan opladen. Hiermee zal laden steeds meer op tanken gaan lijken, maar dan met energie van zon en wind.

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: "Na de succesvolle Duitse Energiewende komt nu de Duitse autowende. De komende jaren introduceren Duitse autobouwers zoals Porsche, Audi, Volkswagen, BMW en Mercedes volledig elektrische modellen die op hoog vermogen kunnen laden. Dit is een geweldige uitdaging en kans voor de auto-industrie en laadbedrijven als Fastned. Wij bouwen samen met gemeenten, landeigenaren en toeleveranciers aan de laadinfrastructuur die nodig is om deze auto's snel op te laden met energie van zon en wind."

Dr. Marius Hahn, burgemeester van Limburg an der Lahn: "Het eerste snellaadstation van Fastned buiten Nederland is een aanwinst voor de Limburg locatie en onderstreept de ambitie om de voorwaarden voor elektrische auto's te verbeteren. Hartelijk dank dat de keuze voor Limburg is gevallen. Wij wensen het nieuwe station zo veel laadsessies toe, dat een uitbreiding naar andere locaties snel zal volgen".

Bij Fastned kunnen alle typen volledig elektrische auto's de batterij supersnel opladen. Het dak van het station bestaat uit zonnepanelen. Alle stroom die geleverd wordt is afkomstig van zon en wind. Laden en betalen gaat via de Fastned app of door een laadpas voor de lader te houden. EV-rijders kunnen met vrijwel iedere laadpas, tankpas en/of creditcard snelladen bij Fastned.