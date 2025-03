Fastned opent eerste laadstation in Italië

Fastned's missie is om de overgang naar elektrische mobiliteit te versnellen en heeft als doel om 1.000 stations te hebben in heel Europa tegen 2030. Met het eerste station van het bedrijf in Italië heeft Fastned nu snellaadstations operationeel in acht landen. In totaal heeft Fastned meer dan 340 snellaadstations operationeel in Europa.

Fastned's station op Truck Park Brescia Est brengt Fastned's laadgemak naar het gebied in Italië waar het bezit van EV het grootst is; het European Alternative Fuels Observatory claimt dat meer dan 50% van de EV's in Italië in het noordoosten en noordwesten van het land rijden. In januari 2025 steeg de verkoop van EV's met 132% jaar-op-jaar, met nu meer dan 300.000 volledig elektrische voertuigen geregistreerd in Italië.

Acht 400 kW laders zullen in eerste instantie beschikbaar zijn voor EV-rijders op Truck Park Brescia Est, met de mogelijkheid om het station later uit te breiden met meer laders. Het eerste station van Fastned in het land toont de ambitie van het bedrijf om uit te breiden naar nieuwe markten schaalbare locaties te verwerven en te exploiteren.

Italië is een belangrijke speler in Europa's overgang naar elektrische mobiliteit en de aanleg van hoogwaardige infrastructuur, met name langs het uitgebreide snelwegennet, zal van cruciaal belang zijn om de volgende fase in de overgang van het land naar elektrische mobiliteit mogelijk te maken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven in de laadsector, met eerlijke toegang tot openbare aanbestedingen en beleid dat de keuzevrijheid voor Italiaanse EV-rijders vergroot.