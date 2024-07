Fastned

Fastned opent 16 laders bij Den Ruygen Hoek-West

15 juli 2024 - Fastned, een Europees snellaadbedrijf, opent het nieuwe snellaadstation Den Ruygen Hoek-West aan de A4 bij Hoofddorp. Op het station kunnen zestien voertuigen tegelijk laden, waarmee het het grootste station van Fastned is in Nederland. Met de opening van Den Ruygen Hoek-West voorziet Fastned in de groeiende behoefte aan snelladen. Het station is gebouwd om de komende jaren de duizenden elektrische voertuigen die de weg op komen te voorzien van elektriciteit opgewekt uit zon en wind.