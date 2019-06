Fastned opent 100e laadstation

13 juni 2019 | Fastned, het laadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt waar alle volledig elektrische voertuigen snel hun accu kunnen opladen, opent vandaag gelijktijdig het 100ste en 101ste snellaadstation in Europa. Het gaat om de stations Molenkamp en Eigenblok aan beide zijden van de A15 tussen Gorinchem en Geldermalsen.

Michiel Langezaal, CEO Fastned: "Dit is goed nieuws voor elektrische rijders en een mooie mijlpaal voor Fastned. In 2013 openden we onze eerste stations langs de Nederlandse snelweg. Zes jaar later hebben we meer dan 100 stations gebouwd in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op A-locaties langs snelwegen en in steden. We zijn daarnaast ver gevorderd met de ontwikkeling van locaties in België en Zwitserland. Fastned is met dit snellaadnetwerk inmiddels één van de grootste spelers in Europa."

Fastned is opgericht in 2012 door Michiel Langezaal en Bart Lubbers nadat het bedrijf in een openbare aanbestedingsprocedure die door Rijkswaterstaat werd georganiseerd concessies verwierf voor de realisatie van een groot aantal snellaadstations langs Nederlandse snelwegen.

De missie van Fastned is vrijheid geven aan elektrische rijders en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk, met als doel duizend snellaadstations waar alle volledig elektrische voertuigen snel kunnen opladen met 100% duurzame elektriciteit.