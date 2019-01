Fastned

Fastned mag shops openen

23 januari 2019 | Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations, is door de Raad van State in het gelijk gesteld in haar hoger beroep tegen de Nederlandse Staat. Het betrof het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu waarin Fastned een vergunning werd geweigerd voor een shop en toiletten bij twee van haar laadstations. Het door de Minister gevoerde beleid dat dergelijke voorzieningen niet zijn toegestaan bij laadstations langs de snelweg is met deze uitspraak vernietigd.