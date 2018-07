Fastned

Fastned krijgt subsidie voor uitbreiding in Belgie

20 juli 2018 | Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een subsidie toegekend gekregen van maximaal 1.464.000 euro voor de bouw van 40 snellaadstations in Nederland, Vlaanderen en Brussel. De subsidie is afkomstig van BENEFIC. BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project. BEFENIC subsidieert onder andere de ontwikkeling van laadinfrastructuur gelegen direct aan of vlakbij het Europese kernnetwerk (TEN-T). BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.