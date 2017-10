Fastned

Fastned introduceert laden zonder laadpas

17 oktober 2017 | Fastned is begonnen met de uitrol van Autocharge. Met Autocharge wordt de laadsessie direct gestart nadat de gebruiker de stekker in de auto heeft gestoken. Er is geen app of laadpas meer nodig om het laden te starten. De lader herkent de auto waardoor het laden sneller, makkelijker en veiliger wordt. Vandaag begint de uitrol met een selecte groep gebruikers. Fastned verwacht dat Autocharge binnen enkele weken beschikbaar is voor alle Fastned klanten op alle stations.

Autocharge werkt op basis van een unieke identifier die de elektrische auto doorgeeft aan de snellader. Daarmee kan Fastned - na eenmalige registratie - de auto herkennen. Een laadbeurt kan zo automatisch in rekening worden gebracht. Alle auto's met een CCS snellaadpoort zijn al geschikt voor Autocharge. Michiel Langezaal, CEO Fastned: "We willen het laden van elektrische auto's steeds sneller en eenvoudiger maken. Daar hoort ook automatisch laden en afrekenen bij. In het bijzonder voor deelautoprojecten is Autocharge natuurlijk een uitkomst. De auto inpluggen en het werkt." De Autocharge functie is ontstaan in de community van laadbedrijven naar aanleiding van de gebruikersvraag om laadsessies eenvoudiger te autoriseren en betalen. Autocharge is onderdeel van het CCS snellaadprotocol en is als open standaard door alle operators van snellaadstations te gebruiken. Fastned is gecommitteerd aan open standaarden en gebruikt onder andere de open OCPP en OCPI standaarden voor laadtransacties.