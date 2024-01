Fastned introduceert e-inclusivity

De Fastned-app is nu bruikbaar in 50 landen en helpt bestuurders om goede, openbare laadlocaties te vinden. De laadbehoefte van elektrische rijders varieert; de ene keer willen ze onderweg snelladen, en de andere keer willen ze standaard laden op een bestemming.

De Fastned-app toont op haar kaart nu zowel snelle als langzame laadlocaties van verschillende aanbieders. De nieuwe update van de app hanteert een zogenaamde "e-inclusive" aanpak. Het brengt de laadmogelijkheden bij verschillende aanbieders samen.

"Het idee voor de update van de Fastned-app is niet ontstaan in een directiekamer; het komt van de gebruikers van de app zelf, onze community van EV-rijders. Van onze klanten horen wij hoe overweldigend het aanbod van verschillende apps op hun telefoon is. We willen laden zo eenvoudig mogelijk maken. Na eerst ondersteuning via Apple Carplay en Android Auto toegevoegd te hebben, is het openstellen van onze app voor laders van andere aanbieders de volgende grote stap in het waarmaken van onze belofte. We willen het voor EV-rijders makkelijker maken door alle informatie te combineren in één gebruiksvriendelijke app. We hebben ook veel aandacht besteed aan kwaliteit in plaats van alleen aan kwantiteit. Hoe verder een gebruiker inzoomt op de kaart, hoe meer opties er worden getoond. Bij het minder ver inzoomen zijn alleen de snelste laders op de grootste locaties zichtbaar. Dit zorgt ervoor dat gebruikers niet te veel opties zien en daardoor het overzicht kwijtraken", zegt Robin Wouters, Director Product & Engineering at Fastned

Fastned nodigt bestuurders van elektrische voertuigen in Europa uit om de bijgewerkte app te downloaden en zelf het gemak te ervaren van een overzichtelijk en inclusief laadnetwerk. De app is beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.