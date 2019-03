Fastned breidt uit naar Zwitserland

7 maart 2019 | Fastned, dat een Europees netwerk van snellaadstations bouwt, heeft een tender van het Zwitserse Bundesamt für Strassen (ASTRA) gewonnen voor 20 snellaadstations. ASTRA is de federale autoriteit die verantwoordelijk is voor wegeninfrastructuur en particulier wegtransport in Zwitserland. Fastned maakt gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit en is toegankelijk voor alle elektrische voertuigen (EV's).

Momenteel heeft Fastned 88 stations operationeel in Nederland en Duitsland en breidt het het netwerk uit naar het Verenigd Koninkrijk en België. De snellaadstations van Fastned zijn uitgerust met meerdere 175 kW snelladers (die tot 350 kW zijn op te waarderen). Deze krachtige snelladers zijn in staat om EV's tot 100 keer sneller op te laden dan thuis. De missie van Fastned is vrijheid geven aan de elektrische rijder en daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Het winnen van deze Zwitserse tender is voor Fastned een belangrijke volgende stap op weg naar een Europees netwerk van snellaadstations.

Met deze tender wil ASTRA kwalitatieve laadinfrastructuur aanbieden langs de nationale wegen in Zwitserland. De locaties voor de snellaadstations zullen worden gecontracteerd voor een periode van 30 jaar. De tender verdeelde 100 locaties in 5 pakketten van 20 locaties. Alle pakketten bevatten locaties direct langs de snelweg en zijn verspreid over Zwitserland.

Michiel Langezaal, oprichter en CEO van Fastned: "We zijn blij dat de Zwitserse federale autoriteit deze toplocaties beschikbaar stelt voor oplaadinfrastructuur via een openbare aanbestedingsprocedure. Dit stelt ons in staat te investeren in kwalitatieve laadinfrastructuur op locaties langs drukke wegen. Het toevoegen van deze locaties aan ons netwerk biedt meer vrijheid aan elektrische rijders en dat is waar het Fastned om gaat."