Fastned wint opnieuw tender in Verenigd Koninkrijk

13 april 2018 | Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations en inmiddels 67 stations exploiteert in Nederland, heeft een tender gewonnen voor het realiseren van twee snellaadstations in de stadscentra van Newcastle en Sunderland. De tender werd georganiseerd door de North East Combined Authority (NECA) en Newcastle University. Beide "Go Ultra Low Filling Stations" zullen worden uitgerust met zes snelladers. In Newcastle zijn twee daarvan 175kW snelladers die voorbereid zijn voor 350kW. Hiermee kunnen elektrische auto's tot 100 keer sneller worden opgeladen dan thuis.

Elektrische auto's die voor hoge laadvermogens geschikt zijn, kunnen in 10 minuten zo'n 200 km actieradius bijladen op deze stations. Ook berijders van oudere elektrische auto's kunnen die op vol vermogen laden bij de stations.

Een onderdeel van de overeenkomst is dat Fastned nauw zal samenwerken met onderzoekers van Newcastle University om een beter inzicht te krijgen in het effect van laden op het elektriciteitsnetwerk. Ook zal de rol van elektrische auto's en batterij-opslag in toekomstige slimme elektriciteitsnetten onderzocht worden. Fastned zal samen met NECA onderzoek doen naar verdienmodellen voor laadinfrastructuur in de regio.

Het snellaadstation in Newcastle wordt gebouwd op de Helix locatie van de universiteit van Newcastle; het snellaadstation in Sunderland komt te staan in het hart van de stad waar tevens 's werelds meest succesvolle elektrische auto wordt gebouwd: de Nissan Leaf.

Het project wordt mede gefinancierd door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (EFRO), de UK Collaboratorium for Research in Infrastructure and Cities (UKCRIC) en de Office for Low Emissions Vehicles (OLEV) van de Britse overheid. Fastned neemt het design en de bouw van de stations voor haar rekening, en zal de stations daarna exploiteren als deel van haar groeiende netwerk.

Fastned heeft de ambitie om de komende drie jaar een fors aantal snellaadstations te bouwen in het Verenigd Koninkrijk, waardoor elektrische rijders vrijheid krijgen en de transitie naar duurzaam vervoer wordt versneld. In 2017 won Fastned al een tender van Transport for London (TfL) om snellaadstations te bouwen en exploiteren in en rondom Londen. TfL is momenteel bezig met het ontwikkelen van locaties om ze geschikt te maken voor Fastned en de vier andere partijen die mee mogen bieden op die locaties.