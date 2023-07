Fastned breidt uit naar Denemarken

Denemarken heeft zichzelf het doel gesteld om tegen 2030 een miljoen elektrische voertuigen op de weg te hebben. Het land zag het aantal elektrische rijders tussen 2020 en juni 2023 vervijfvoudigen. Een groot snellaadnetwerk is belangrijk voor het halen van de gestelde doelstellingen. Denemarken investeert daarom in een snellaadinfrastructuur voor langeafstandsreizen langs het Deense nationale wegennet. In juni 2023 publiceerden de Deense wegbeheerders een aanbesteding voor negen nieuwe locaties voor snellaadstations. Fastned schreef zich in voor de drie locaties die het beste passen bij de strategie van het bedrijf die zich richt op locaties waar veel verkeer langskomt. Deze week heeft Fastned contracten voor alle drie de locaties toegewezen gekregen.

"Het betreden van de Deense markt is een grote mijlpaal voor Fastned. Het helpt om onze doelstelling te behalen om in 2030 duizend snellaadstations te hebben in heel Europa. We bouwen stations waar bestuurders de beste laadervaring krijgen en snel en betrouwbaar kunnen laden. Met deze aanpak gaan wij nu naar Denemarken, het zevende land in ons netwerk. Ons team werkt er hard aan om ons netwerk uit te breiden naar meer Europese landen, om steeds meer mensen te helpen de overstap te maken naar elektrisch rijden. Om zo de overgang naar fossielvrije mobiliteit te versnellen", stelt Michiel Langezaal, CEO van Fastned

De eerste stations van Fastned in Denemarken komen op strategische plekken en hebben in totaal 24 laders van 400 kW. Dit zijn momenteel de snelste laders in de markt. Helsingør heeft vier laders. Hier kunnen bestuurders laden voordat ze naar Zweden gaan, op de veerboot Helsingør-Helsingborg. Een belangrijke Europese route in Scandinavië. Het Grevinge-station zal ook vier laders hebben voor automobilisten die willen laden tussen Kopenhagen en Aarhus. De derde en grootste locatie, Langeskov Syd, zal in totaal zestien laders hebben. Het maakt deel uit van een belangrijk oplaadknooppunt langs de E20. Waar de beroemde en lange bruggen de Grote Belt en de Nieuwe Kleine Belt het vasteland van Europa verbinden met het eiland Sjælland, waar Kopenhagen ligt. Grevinge en Helsingør worden eind 2023 gebouwd. Langeskov Syd zal eind augustus 2024 in gebruik worden genomen.