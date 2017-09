Fastned breidt uit in Duitsland

12 september 2017 | Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar elektrische auto's kunnen opladen, heeft vandaag een subsidie van 4,1 miljoen euro toegewezen gekregen van staatssecretaris Rainer Bomba van het Duitse Ministerie van Vervoer en Digitale Infrastructuur. De subsidie zal door Fastned aangewend worden voor de bouw van 25 snellaadstations met meerdere laders door heel Duitsland. De stations zullen worden uitgerust met de nieuwste snelladers die het mogelijk maken om in 20 minuten meer dan 250 km aan bereik bij te laden. Fastned verwacht begin volgend jaar het eerste station gereed te hebben.

De subsidie maakt deel uit van het programma van Minister Dobrindt om de infrastructuur voor elektrische auto's te stimuleren. Dit programma is ontworpen om het investeringsrisico om te investeren voordat er voldoende elektrische auto's zijn te verlagen. Dit stelt bedrijven zoals Fastned in staat om voor de markt uit te investeren en daarmee laadinfrastructuur te realiseren nog voordat de grote aantallen elektrische auto's de weg op komen. Het programma beoogt hiermee het kip en het ei probleem op te lossen, namelijk dat mensen terughoudend zijn met de aanschaf van een elektrische auto als er geen laadinfrastructuur is en andersom dat beleggers afwachtend zijn om te investeren in laadinfrastructuur als er niet voldoende elektrische auto's zijn.

Met het subsidieprogramma worden bedrijven gestimuleerd om in enkele jaren 300 miljoen euro te investeren in snelle laadinfrastructuur. Van de totale investering ontvangen ze ongeveer 40% terug.

Rainer Bomba, staatssecretaris BMVI: "Het Duitse Ministerie van Vervoer en Digitale Infrastructuur (BMVI) verwelkomt het plan van Fastned om te investeren in een landelijk netwerk van snellaadstations in Duitsland en dit tevens te exploiteren voor de lange termijn met de hoogste kwaliteit. Met alle uitgegeven subsidies streeft de BMVI ernaar om de uitrol van laadinfrastructuur te versnellen en daarmee de acceptatie van alternatieve aandrijflijnen te vergroten. De BMVI is ervan overtuigd dat Fastned met haar snellaadnetwerk in Duitsland EV-rijders een waardevolle service zal bieden."

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "We zijn heel blij dat de Duitse overheid dit programma heeft geïnitieerd, dit brengt het break-even point dichterbij en maakt het voor investeerders aantrekkelijk om te blijven investeren in deze groene infrastructuur. In de komende jaren zullen er miljarden euro's geïnvesteerd moeten worden om voldoende capaciteit te realiseren voor het snel groeiende aantal elektrische auto's op de Europese wegen. Duitsland staat centraal in onze ambitie voor de bouw van een Europees snellaadnetwerk. Deze subsidie helpt ons dan ook om de uitrol van stations in het centrum van Europa te accelereren."

Bart Lubbers, mede-oprichter Fastned: "We zijn erg verheugd met de subsidie van BMVI omdat het ons in staat stelt om onze investeringen in Duitsland te versnellen, om groene banen te creëren en duurzame infrastructuur te bouwen. Hiermee steunen we Duitsland in zowel haar mobiliteits doelen als haar afspraken met betrekking tot het klimaatakkoord van Parijs."