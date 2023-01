Fastned bouwt uitstootarm snellaadstation

Fastned maakte tijdens de bouw van het station zoveel mogelijk gebruik van elektrisch materieel zoals elektrische rupskranen, shovels en hoogwerkers. Als resultaat werd 81,85% minder stikstofoxide (-22,1 kg NOx) en 77,15% minder koolstofdioxide (-6,2 ton CO2) uitgestoten in vergelijking met een traditioneel gebouwd station van dezelfde omvang. Voor het onderzoek schakelde het snellaadbedrijf een onafhankelijk bureau in, dat de uitstoot via officiële AERIUS-berekeningen in kaart bracht.

Maurice de Wildt, Senior Construction Manager Netherlands, Fastned: "Fastned wil niet alleen koploper zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit, maar ook de bouw van laadstations zelf uitstootvrij maken. De ervaringen die we in deze eerste pilot hebben opgedaan, zijn heel waardevol voor de toekomst waarin we onze uitstoot tijdens de bouw structureel verder willen terugdringen."

Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opent station Lingehorst samen met mede-oprichter van Fastned Bart Lubbers.

In 2022 bouwde Fastned een recordaantal nieuwe stations en dit jaar wordt het bouwtempo verder versneld. Binnenkort verwacht Fastned de mijlpaal van 250 stations in het totale netwerk te bereiken, waarvan meer dan 150 in Nederland. De ambitie is om voor het einde van 2024 de grens van 400 stations te passeren.