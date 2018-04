EU-commissie co-financiert MEGA-E project met 29 miljoen euro

25 april 2018 | Dirk Beckers, directeur van het Uitvoerend Agentschap voor Innovatie en Netwerken (INEA) van de EU-commissie, heeft vandaag de co-financieringsovereenkomst overhandigd aan Allego waarin de financiƫle steun van 29 miljoen euro aan het MEGA-E project wordt bevestigd. Het officiƫle evenement vond plaats tijdens de TEN-T dagen in Ljubljana. Het Europese MEGA-E (Metropolitan Greater Areas Electrified) project is een initiatief van Allego waarbij 322 ultrasnelladers en 39 multimodale charging hubs worden gerealiseerd in tenminste tien Europese grootstedelijke gebieden.

"Deze overeenkomst is een nieuwe mijlpaal in ons mobiliteitsoffensief in Europa", zegt Anja van Niersen, CEO van Allego. "We zijn trots dat we een Europees ultrasnellaadnetwerk creëren dat niet alleen de laadtijd vermindert van de volgende generaties elektrische auto's met een laadvermogen tot 350 kW, maar ook stedelijke gebieden voorziet van slimme multimodale laadpunten. Deze charging hubs bestaan uit park and ride-faciliteiten en intermodale knooppunten zoals treinstations en busterminals, waardoor zowel ultrasnel als langzaam laden mogelijk is op dezelfde locatie voor e-taxi's, e-car sharing, e-logistiek en e-bussen".

Allego werkt binnen het MEGA-E project samen met lokale en internationale partners. Andere partners, zoals steden en bedrijven, zijn ook welkom om deel te nemen aan het project. De uitrol is op dit moment gestart en de eerste locatie kan in juni gebruikt worden. Het project start in België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Allego gelooft in een open en interoperabel laadnetwerk zonder lock-ins, dat toegankelijk is voor alle automerken en gebruikers. Door zijn regionale focus heeft Europa nog steeds te maken met versnipperde laadinfrastructuurnetwerken. Allego streeft ernaar de beste voorwaarden voor consumenten te creëren, zodat zij kiezen voor schone elektrische mobiliteit.

Ongeveer zeventig procent van het verkeer in Europa vindt plaats in stedelijke gebieden, waar de CO2-impact het grootst is. Met het laadnetwerk van MEGA-E faciliteert Allego verschillende vormen van e-mobiliteit en ondersteunt het emissievrij reizen, niet alleen binnen, maar ook tussen stedelijke gebieden. De realisatie van zogenaamde 'charging hubs', waarbij meerdere laadoplossingen op dezelfde locatie worden gecombineerd, is uniek. De charging hubs hebben een optimale impact op zowel het energie- als het mobiliteitssysteem.

Het MEGA-E project bouwt voort op de visie die de EU in 2009 heeft ontwikkeld, toen het Innovatiecluster in het TEN-T/CEF-programma werd opgezet. Het project is een van de eerste dat deze visie op pan-Europese schaal implementeert. Verdere details over locaties en locatiepartners worden in een latere fase gedeeld.