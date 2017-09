EasyPark komt naar Nederland

21 september 2017 | EasyPark breidt zijn diensten uit naar Nederland. Dat maakt het van oorsprong Zweedse bedrijf vandaag officieel bekend tijdens de openingsdag van het congres van de European Parking Association, dit jaar toepasselijk genoeg georganiseerd in Rotterdam. EasyPark was al te gebruiken in bijna zeshonderd steden in tien andere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Spanje. Daarmee heeft de app de grootste dekking in Europa. De EasyPark-app is in Nederland verkrijgbaar voor iOS- en Android-toestellen.

Andre Wielaard, Country Manager EasyPark Nederland en bestuurslid van Vexpan, het Nederlandse platform voor parkeren: "We willen méér zijn dan alleen een parkeerapp. We zijn vastbesloten om de drijfveer achter de volgende innovatiegolf in Nederland te zijn, en daarom brengen we onze technologie nu ook naar de Nederlandse markt. Met complete coverage in meer dan tachtig Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, beleeft EasyPark een vliegende start in Nederland. De komende tijd wordt onze dekking gefaseerd uitgebreid, zodat uiteindelijk geheel Nederland gebruik kan maken van EasyPark."

Sinds de introductie in 2001 is EasyPark een van de grootste parkeerapps ter wereld. In tegenstelling tot andere parkeerapps waarschuwt EasyPark gebruikers wanneer zij hoogstwaarschijnlijk vergeten zijn hun parkeeractie te beëindigen. Zo wordt het risico om per ongeluk teveel te betalen geminimaliseerd. Daarnaast introduceert EasyPark binnenkort ook Find & Pay voor Nederlandse gebruikers: een veelbelovende service waarmee de app automobilisten de beste route geeft voor het vinden van beschikbare parkeerplekken dichtbij hun bestemming. Dat scheelt een hoop tijd, moeite en frustratie.

Wielaard: "In steden over de gehele wereld zien we het steeds drukker worden - dat geldt zeker ook voor Nederland. Dat merken bezoekers en inwoners vooral doordat het steeds moeilijker wordt om een parkeerplek te vinden. Daarom is het onze missie om het leven in de stad in geheel Europa beter leefbaar te maken met wat wij 'Parking Excellence' noemen. Daarmee bedoelen we dat we automobilisten helpen om snel een parkeerplek te vinden, die ze aansluitend direct kunnen betalen. Daarnaast helpen we het parkeren in garages stimuleren, zodat er in drukke gebieden minder auto's op straat geparkeerd worden. De introductie van onze nieuwe Find & Pay-service in de grotere Nederlandse steden is de ideale vervolgstap in het uitdragen van onze visie."

EasyPark is beschikbaar in de App Store en Google Play. Registratie is gratis.