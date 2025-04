DENZA komt naar Europa

DENZA werd in 2010 opgericht als een joint venture tussen BYD en Mercedes-Benz, waardoor een mix van Europees design en luxe ontstond, gecombineerd met Chinese expertise in elektrificatie. Die Europese roots blijven tot op de dag van vandaag verweven in de kern van DENZA's producten. Hoewel DENZA nu volledig eigendom is van BYD, wordt de designrichting nog steeds geleid door de Duitse ontwerper Wolfgang Egger.

e3 Platform

In het hart van de Z9GT ligt het e3 Platform, speciaal ontwikkeld voor DENZA. Dit platform introduceert een reeks primeurs gebaseerd op vier kerntechnologieën: onafhankelijke met drie motoren, onafhankelijke achterwielbesturing met twee motoren, Vehicle Motion Control en Cell-to-Body batterij-integratie.

Dankzij deze allesomvattende oplossing hebben voertuigen met het e3 Platform unieke mogelijkheden binnen het premiumsegment: de draaicirkel van een compacte stadsauto voor in een model uit het E-segment, crab-walking-functionaliteit voor smalle straten met obstakels en supersnelle reactietijden, wat zorgt voor een hogere mate van dynamische betrokkenheid en veiligheid.

Z9GT is Europese start

DENZA wordt gelanceerd met in eerste instantie een aanbod van twee modellen, met als blikvanger de Z9GT. Voor het eerst onthuld op de Beijing Motor Show in 2024, is de Z9GTeen shooting brake, zowel met een volledig elektrische aandrijflijn als met een driemotorige Super DM hybride-configuratie. Het tweede model voor Europa is de D9, een zevenzits MPV.

DENZA-tijdlijn: