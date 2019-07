De Tomaso kondigt P72 aan

17 juli 2019 | De Tomaso werd in 1959 opgericht door coureur en visionair Alejandro de Tomaso. Dit jaar markeert het 60-jarig bestaan van De Tomaso. Ter ere van het jubileum presenteert het merk met trots het nieuwste project: de P72. De P72 is een eerbetoon aan de oorspronkelijke P70.

Voor de Apollo IE is De Tomaso met een schone lei begonnen. Als een echte moderne tijdmachine creëert de P72 zijn eigen nieuwe marktsegment. Een marktsegment voor mensen die op zoek zijn naar een hedendaagse klassieker met tijdloze vormgeving en de rijbeleving van een grand tourer. De nieuwe P72 roept herinneringen op aan De Tomaso Sport 1000, de Sport 2000 en de P70.

"De P72 creëert zijn eigen niche, net zoals de Pantera dat in 1970 deed. Het is een moderne tijdmachine en een eerbetoon aan een belangrijk stuk autogeschiedenis. Zodra de definitieve specificaties en prijsstelling bekend worden gemaakt, zal iedereen beseffen dat de P72 trouw is aan de zes pijlers van De Tomaso: merkhistorie, passie, autosport, Europees design, prestaties van wereldklasse en een scherpe prijs in verhouding tot de geboden kwaliteit.", stelt Ryan Berris, General Manager/CMO De Tomaso.

"De allereerste auto die wij presenteren, is een statement. Met deze auto laten wij veel meer zien dan alleen een nieuw ontwerp. We laten ook onze technische vaardigheden, onze hoogwaardige engineering en ons scherpe oog voor detail zien. Stuk voor stuk kernwaarden die van toepassing zijn op alles wat wij doen en maken. Deze auto is een ode aan het verleden en een blik op onze toekomst", vervolgt Berris.

De P72 is gebaseerd op een volledig uit koolstofvezel samengestelde chassis van de Apollo IE. Het eerste volledig koolstofvezel productiechassis in zijn soort bestaat uit een monocoque, subframes en kreukelzones welke voldoen aan de respectievelijke FIA LMP veiligheidseisen. Ook een koolstofvezel mono-cell is onderdeel van de constructie. De bouwwijze is vergelijkbaar met het chassis dat Alejandro toepaste bij de Vallelunga, de P70 en de Mangusta. Dankzij de technologische basis van de Apollo IE beschikt de P72 over een beproefd platform en een basis voor een hoog prestatieniveau.

De P72 is voorbestemd om een uiterst exclusieve auto te blijven. De totale oplage blijft beperkt tot slechts 72 exemplaren. Met zijn koolstofvezel chassis, tijdloos design en handgeschakelde transmissie is Project P een auto voor alle generaties. De volledige technische specificaties en prijsstelling worden binnenkort bekendgemaakt. De Tomase verwachtedat de basisprijs van de P72 zal beginnen bij ongeveer 750.000 euro exclusief belastingen.

De Tomaso Automobili beschikt over een internationaal netwerk van dealers en partners. De partners zijn een belangrijk onderdeel van de wederopstanding van De Tomaso en vervullen een grote rol binnen de visie en toekomstplannen.