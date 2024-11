Chery Automobile kondigt solid-state batterij aan

Solid-state accu's worden gezien als een revolutie in elektrisch vervoer. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een vaste elektrolyt in plaats van een vloeibare elektrolyt. De elektrolyt zorgt voor het transport van ionen tussen de anode en de kathode. De interactie tussen de elektroden en de elektrolyt zorgt uiteindelijk voor de stroom in de batterij.

Batterijgrootte en laadvermogen

De nieuwe batterijreeks van Chery bestaat uit drie typen: vierkante lithium-ijzerfosfaatbatterijen, vierkante ternaire lithiumbatterijen en grote cilindervormige ternaire lithiumbatterijen. Deze nieuwe accu's beschikken over een 6C-snellaadfunctie, waardoor ze zo snel kunnen laden. De 'C' staat voor de verhouding tussen de batterijgrootte en het laadvermogen. Bij 1C kan een batterij van 80 kWh maximaal met 80 kW worden opgeladen. Bij 6C kan dezelfde batterij tot 480 kW worden opgeladen.

Met deze solid state-batterijen is het volgens Chery mogelijk dat volledig elektrisch aangedreven auto's zo'n 1.200 kilometer kunnen afleggen op één laadbeurt. Bij plug-in hybride voertuigen (PHEV) gaat de puur elektrische actieradius naar 300 kilometer. Daarnaast gaan de batterijen volgens Chery ook nog eens 20 procent langer mee dan de huidige batterijen. Tenslotte zijn ze veiliger omdat ze geen brandbaar vloeibaar elektrolyt bevatten.

Ook naar Nederland

De Kunpeng-batterijen krijgen in eerste instantie een energiedichtheid van 400 Wh/kg bereiken, maar zullen volgend jaar al toenemen tot 600 Wh/kg. Hiermee zouden de elektrische auto's van Chery, het moederbedrijf van automerken JAECOO en OMODA, een actieradius tot 1.500 kilometer kunnen bereiken. De eerste voertuigtests zijn gepland voor 2026 en de serieproductie voor 2027, waarmee ze dan ook voor de Nederlandse markt beschikbaar komen. JAECOO en OMODA worden in het eerste kwartaal 2025 in Nederland gelanceerd.