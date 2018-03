Chargemap werkt samen met Hubject

13 maart 2018 | De emobility start-up Chargemap uit de Franse Elzas werkt nu samen met het Duitse Hubject om zijn klanten de mogelijkheid te bieden hun elektrische voertuig ook buiten Frankrijk te laden. Het IT- en businessplatform van Hubject verbindt verschillende exploitanten van laadpunten tot één gezamenlijke laadinfrastructuur. Het zogenaamde intercharge-netwerk is digitaal toegankelijk voor derde-partij emobility service providers, zoals Chargemap. Vanaf zomer 2018 zullen eigenaren van elektrische voertuigen die de laadoplossing van Chargemap gebruiken, toegang krijgen tot alle intercharge-laadstations overal ter wereld.

Het Franse Chargemap begon oorspronkelijk als een community voor gebruikers van elektrische voertuigen, zodat ze samen de locatie van laadpunten in kaart konden brengen. Onlangs lanceerde het bedrijf eveneens een eigen toegangsoplossing om de laadpunten niet alleen te lokaliseren maar ook te gebruiken. Door aan te sluiten bij het intercharge-netwerk werkt Chargemap verder aan zijn internationaliseringsstrategie, want het bedrijf erkent de noodzaak van naadloze emobility, ook in het buitenland.

"Toen ik Chargemap oprichtte, wilde ik een oplossing bieden voor het grootste probleem van elektrische automobilisten in 2011: de lokalisering van laadpunten. Meer dan zeven jaar en 155.000 community-leden later kijk ik ernaar uit om mijn bedrijf en klantvriendelijke emobility naar een hoger niveau te tillen", zegt CEO van Chargemap, Yoann Nussbaumer.

"We zijn verheugd Europa's grootste community van gebruikers van elektrische voertuigen in ons netwerk te mogen verwelkomen. Dankzij de koppeling met ons platform biedt Chargemap zijn klanten voortaan de mogelijkheid om hun voertuig alleen al bij duizenden laadstations in Duitsland, België en Zwitserland op te laden", voegt CEO van Hubject, Thomas Daiber, hieraan toe.

Vandaag al is circa 50% van de leden van de Chargemap-community gevestigd buiten Frankrijk. Chargemap streeft ernaar om de klantervaring continu te verbeteren met nog meer innovatieve oplossingen voor het laden van elektrische voertuigen.