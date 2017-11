ChangeMyCar maakt maandelijks wisselen van leaseauto mogelijk

22 november 2017 | Het nieuwe bedrijf ChangeMyCar biedt de mogelijkheid voor werknemers om iedere maand van leaseauto te veranderen. Via de app van ChangeMyCar kiest men een auto die op dat moment qua opties en omvang past bij de huidige situatie. De volgende dag staat hij voor de deur. Bovendien kan de gebruiker het contract op ieder moment zonder extra kosten beëindigen. Hierdoor zit men niet meer vast aan een doorlopend leasecontract met slechts één model auto. Op 1 november is de eerste klant aangesloten.

ChangeMyCar koopt leaseauto's in en biedt deze digitaal aan via een app. Medewerkers "swipen" hierin door het aanbod auto's en kunnen kiezen uit verschillende modellen die passen binnen het leasebudget dat zij van hun werkgever krijgen. "Eerder koos je als medewerker een auto met een leasecontract van vijf jaar. En veranderde je van baan, dan betaalde je een afkoopsom voor het contract of je moest de auto meenemen. In vijf jaar kan er van alles veranderen. Je gaat verhuizen, er zijn veranderingen in je gezin of je wisselt van baan. Het is dan ook logisch dat je daar je leaseauto op kunt aanpassen", aldus Paul Bouwmeester, co-founder van ChangeMyCar.

Volgens Bouwmeester is er een mismatch tussen een leasecontractperiode en de loopbaan van een medewerker. Deze overcomplete auto's leiden volgens hem tot extra kosten en gedoe voor werkgever en voor medewerkers. "Dat is niet langer houdbaar. Het feit dat je met één druk op de knop binnen een dag van auto kan wisselen en het contract gemakkelijk kunt opzeggen, maakt ChangeMyCar anders dan reguliere leasecontracten".

ChangeMyCar wordt ondersteund door mobiliteitsprovider Athlon. Marchel Koops, Algemeen Directeur van Athlon: "Om als bedrijf voorop te blijven lopen moet je voortdurend vernieuwen. Daarom hebben we een team de opdracht gegeven een nieuw product te ontwikkelen waar klanten echt op zitten te wachten. Onder begeleiding van Startupbootcamp in Amsterdam zijn ze aan de slag gegaan. En mét resultaat. ChangeMyCar is voor veel zakelijke rijders een uitkomst en het geeft een extra dimensie aan het traditionele leasen".