ChangAn komt naar Europa

De CHANGAN DEEPAL S07 is ontworpen in het Italiaanse designcentrum van het bedrijf in Turijn. Met een startprijs van €45.000 biedt de CHANGAN DEEPAL S07 een WLTP-actieradius van 475 km en beschikt hij over rijhulpsystemen zoals intelligente adaptieve cruisecontrol, automatisch noodremmen en verkeersbordherkenning, evenals rijplezierfuncties, waaronder een AR head-up display en slimme gebarenherkenning.

In de afgelopen maanden heeft ChangAn partnerschappen geïdentificeerd met enkele autoretailgroepen om een eerste dealernetwerk op te zetten in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, evenals distributieovereenkomsten in Scandinavië, met als doel om tegen het einde van 2025 in meer dan 10 markten aanwezig te zijn. Deze overeenkomsten vormen de eerste stap in de richting van ChangAn's doel om tegen het einde van 2025 meer dan 100 dealers in heel Europa te exploiteren.

De start gaat naar Noorwegen met Motorgruppen, gevolgd door een groep geselecteerde dealers in grootstedelijke gebieden zoals Hamburg in Duitsland en Amsterdam in Nederland.