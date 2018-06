Centraal Beheer helpt particulieren met verkoop auto

4 juni 2018 | Verzekeraar Centraal Beheer helpt consumenten bij het verkopen van hun auto door het aanbieden van een persoonlijke autoreclame. Hiermee speelt zij in op de groei van de occasionmarkt in het eerste kwartaal van 2018. Per maand worden er ongeveer 60.000 auto's onderling door consumenten verkocht. Door het enorme aanbod wordt opvallen tussen alle andere autoadvertenties steeds moeilijker. Daarom biedt Centraal Beheer consumenten de mogelijkheid een op maat gemaakte reclame op te nemen om zo hun auto sneller te verkopen.

De stijging in de verkoop van tweedehands auto's betekent ook dat meer consumenten hun auto zelf verkopen via hun eigen social media kanalen, of bekende autoverkoopsites zoals Marktplaats. Ellen van der Horst, campagnemanager bij Centraal Beheer: "Met een persoonlijke reclame gaan we consumenten ondersteunen in de verkoop van hun auto. We willen laten zien dat we altijd een stapje verder gaan voor onze klanten en niet voor niets eind april 2018 zijn uitgeroepen tot de klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland".

Consumenten kunnen via Centraal Beheer hun eigen auto-reclame maken en hierbij kiezen uit verschillende thema's als luxe, Hollywood en natuur. Van der Horst: "Je kunt het zien als een wasstraat waar je inrijdt en weer uit rijdt met een kant en klare persoonlijke reclame." Door gebruik te maken van verschillende beamers, camera's en een voice-over kan de consument zijn eigen autoreclame zo flitsend mogelijk maken. Het maken van het reclamefilmpje neemt niet meer dan een minuut in beslag. Het filmpje kan vervolgens door de consument gedeeld worden via social media of een autoverkoopsite".

Centraal Beheer verwacht dat de persoonlijke reclame's ervoor zorgen dat de consument zijn auto sneller verkoopt. Van der Horst: "Op deze vernieuwende manier helpen we de klant om extra op te vallen tussen alle andere autoadvertenties." Consumenten die een auto te verkopen hebben en een persoonlijke commercial willen maken kunnen zich tot en met 10 juni aanmelden voor een professionele autoreclame via centraalbeheer.nl/autoreclame.