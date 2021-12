CarPort opent in Rotterdam

18 december 2021 | Rotterdam is sinds deze week een nieuwe showroom rijker. CarPort Rotterdam, de nieuwe thuishaven van Porsche, Bentley en Lamborghini, is een plek waar klanten en liefhebbers deze drie luxemerken in alle facetten kunnen ervaren.

Het volledig getransformeerde pand met vijf verdiepingen en een atrium biedt 17.500 vierkante meter aan beleving en maakt vanbuiten en binnen indruk met een exclusieve uitstraling. CarPort Rotterdam is een ontmoetings- en inspiratieplek waar klanten en liefhebbers de drie luxemerken optimaal kunnen beleven, waarbij gastvrijheid en innovatie centraal zouden staan.

Het grootste deel van het gebouw is volledig uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van het sportwagenmerk uit Zuffenhausen. De 'Porsche Platz' in het grote atrium is de nieuwe ontmoetingsplaats voor de Porsche-community. Via de 'pitlane' vinden bezoekers hun weg naar verschillende 'destinations'. Zo zijn er niet alleen speciale ruimtes voor modellen als de 911 en de Taycan, Porsche Classic, Approved en Exclusive, maar ook voor thema's als E-performance, Tequipment en Motorsport. De hypermoderne, ruim opgezette drive-in werkplaats biedt klanten de beste service voor hun nieuwe, gebruikte of klassieke Porsche, tot schadeherstel met een eigen spuiterij aan toe. CarPort Rotterdam is ook de nieuwe Rotterdamse thuishaven van het Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini en het Engelse prestigemerk Bentley. In de showroom van Bentley worden klanten en liefhebbers ondergedompeld in een eigen belevingswereld en kunnen ze een nieuwe Bentley tot in detail samenstellen via een configurator. Voor Bentley- en Lamborghini-rijders is CarPort Rotterdam ook het adres voor onderhoud en service.

