Carice onthult TC2

De eerste foto's worden nu vrijgegeven en de komende weken zal het voertuig voor het eerst aan het publiek worden getoond. Autoliefhebbers kunnen de auto aanschouwen tijdens het finish evenement van de Tulpenrallye op zaterdag 13 mei 2023 bij Château St. Gerlach in Valkenburg.

"Met de Carice TC2 willen we een kunstwerk op wielen creëren," aldus Niels van Dril en Richard Holleman, oprichters van Carice bv. "Elegant, milieuvriendelijk, wendbaar en met de hand vervaardigd. We hebben de auto teruggebracht tot zijn meest pure vorm, en alles wat erin zit is met oog voor detail en met veel liefde gemaakt. Op deze manier brengen we rijden terug tot de essentie met een auto van slechts 630 kilogram en een actieradius van meer dan 300 kilometer. Het draait erom dat je het rijden in elke vezel van je lichaam voelt."

De Carice TC2 is een product van Nederlandse bodem, waarin technologie en vakmanschap worden gecombineerd. Carice bv heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan zowel het nieuwe voertuig als aan de uitbreiding van hun fabriek. Al in 2011 produceerden ze hun eerste elektrische auto's, zij het in beperkte aantallen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, hebben ze besloten om een nieuwe auto te ontwikkelen en een eigen productielijn te realiseren. Hierdoor kunnen ze nu onafhankelijk seriematig auto's produceren, waarbij ze de kwaliteit en continuïteit in eigen hand houden.

"Met passie creëren we prachtige auto's waar mensen blij van worden", aldus Van Dril en Holleman. De eerste serie Carice TC2 is al uitverkocht, gereserveerd voor klanten die tijdens de ontwikkelingsfase een bestelling hebben geplaatst. Zij kunnen binnenkort hun nieuwe auto verwachten.

Voor geïnteresseerden in de Carice TC2 is er goed nieuws: er worden weer nieuwe reserveringen aangenomen voor de volgende productieserie. De Carice TC2 is beschikbaar vanaf €44.500 exclusief BTW en zal in beperkte oplage worden geproduceerd.