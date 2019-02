car2go verbetert spreiding deelauto's

6 februari 2019 | De elektrische smart fortwo's van autodeeldienst car2go zijn vanaf vandaag beter beschikbaar in Amsterdam. Het bedrijf stelt een lagere minuutprijs in voor deelauto's die, veelal in rustige stadsdelen, langere tijd stilstaan. De car2go's in deze gebieden worden aantrekkelijker om te huren, waardoor er meer deelauto's door het centrum gaan circuleren.

Gebruikers van car2go kunnen tot 20 procent besparen door de car2go's in gebieden met een lage vraag te pakken. Om deze lagere prijzen te compenseren, stijgt de minimumprijs voor car2go's in drukke gebieden met vijf cent. "Het doel van deze maatregel is om de service te verbeteren, tegemoet te komen aan de behoeften van car2go-members en om het aantal auto's in populaire gebieden te vergroten, waardoor de gehele beschikbaarheid van car2go-auto's beter wordt", vertelt Robert Bosman, locatiemanager van car2go Amsterdam.

car2go past het minuuttarief automatisch aan op basis van tijdstip en locatie. De prijs van een car2go in een gebied met lage vraag is € 0,26 per minuut; het maximale minuuttarief voor een car2go in gebieden met hoge vraag wordt € 0,36 per minuut. In sommige delen van de stad, waar een normale vraag is naar de deelauto's, blijven de kosten hetzelfde (€ 0,31 per minuut). Klanten kunnen het minuuttarief van elke auto in de car2go-app zien. Het tarief ligt vast vanaf het moment dat de reservering of huur wordt gestart. car2go-pakketten en andere toeslagen, zoals luchthavenkosten, blijven hetzelfde.

Sinds 2011 rijden er 350 volledig elektrische smart fortwo's door Amsterdam. Daarmee loopt car2go voorop op het gebied van gedeelde duurzame mobiliteit. Het aantal Nederlandse car2go-gebruikers ligt momenteel op 70.000 en zij legden afgelopen jaar maar liefst 4,2 miljoen kilometers af in de hoofdstad. Wereldwijd is car2go actief op 26 locaties in Europa, Noord-Amerika en China. Vanwege de grote vraag naar elektrische deelauto's is car2go in januari 2019 ook in Parijs gestart met 400 smart fortwo's van de nieuwste generatie.