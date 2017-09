Brenger verhuurt vrije bagageruimte in auto's

26 september 2017 | Het nieuwe bedrijf "Brenger" helpt mensen spullen te versturen, door die te laten vervoeren door iemand die toch al een bepaalde route rijdt. De bezorger ontvangt daarvoor een vergoeding. Via het platform lopen inmiddels 150 vervoersopdrachten per week. Door het beter benutten van bestelbussen en auto's viaBrenger, is er volgens de Amsterdamse startup jaarlijks 270.000 kg minder CO2-uitstoot.

"We zien dat er veel auto's en bestelbussen rondrijden met onbenutte ruimte. Door deze ruimte te gebruiken, kunnen wij het transport van vooral grote spullen, zoals meubels, duurzamer, efficiënter en goedkoper maken. Daarom hebben we Brengeropgericht. Ons platform scheelt de opdrachtgever tijd en geld, en de bezorger verdient geld op een rit die hij of zij toch al gaat maken. De bezorger, de opdrachtgever en het klimaat profiteren hier dus van", aldus Derk van der Have, medeoprichter vanBrenger.

Een gemiddelde opdracht is over een afstand van 108 kilometer. Doordat men normaal gesproken heen en weer rijdt, bespaartBrenger hiermee 42 kilogram CO2-uitstoot. Per week realiseert Brenger 150 van dit soort ritten, wat uitkomt op een wekelijkse besparing van zo'n 5.200 kg aan CO2-uitstoot. Dat is dus minstens 270.000 kg aan CO2-uitstoot per jaar. De verwachting is dat dit meer zal worden, aangezien het verkeer via het platform snel stijgt.

Brenger ziet een bepaald aantal type opdrachten op het platform terugkomen. Producten die op Marktplaats zijn gekocht, worden geregeld via Brenger vervoerd. Ook zien ze dat verloren goederen, zoals een vergeten tas bij een tankstation, via het platform weer hun weg naar huis vinden. Opvallend is dat Brenger veel door koeriers gebruikt wordt, die zo hun ritten beter benutten.

Van der Have: "Voor een particulier zijn we goedkoper dan het huren van een bus of het inschakelen van meubeltransportbedrijf. In tegenstelling tot andere 'deel-economie' initiatieven, is Brenger een complementaire dienst voor de huidige markt waarin het opereert. Recent sprak ik een koerier die wekelijks op en neer naar Groningen rijdt en de terugrit nu beter benut met opdrachten via ons platform. Dat ook koeriers gebruik van Brenger maken, zorgt er alleen maar voor dat er nog meer ritten beter worden benut. Daar zijn we best trots op!"

De opdrachtgever heeft via het platform direct contact met de bezorger, ook wel 'de brenger' genoemd. Zij spreken samen een geschikt ophaal- en aflevermoment af. Het platform faciliteert en garandeert de betaling, verzekert de spullen tegen schade en diefstal en brengt beide partijen op een veilige manier bij elkaar. In ruil hiervoor betalen brengers en opdrachtgever een commissie over de beloning voor het brengen van de spullen.

Brenger is opgericht door Wisse Koedam (26) en Derk van der Have (26) en is sinds oktober 2016 live. Het bedrijf haalde recent 350.000 euro op bij private investeerders. Wekelijks helpt Brenger 150 mensen om goedkoper, makkelijker en duurzamer te vervoeren. Brenger is opgericht vanuit het besef dat het efficiënter gebruiken van onbenutte ruimte in auto's en bestelbussen het transport van (grote) spullen goedkoper maakt en bijdraagt aan een beter milieu.